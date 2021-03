Dans quelles régions Stadia est-il disponible?

Quelle est la liste complète des pays dans lesquels Stadia est disponible?

Google Stadia avait un nombre limité de marchés initiaux sur lesquels il est disponible et près d’un an et demi plus tard, ce nombre n’a pas beaucoup augmenté. Nous espérons que d’autres seront bientôt ajoutés au fur et à mesure que Stadia se développera et que Google développera davantage son infrastructure, nous mettrons donc à jour cette liste au fur et à mesure.

La liste complète des pays dans lesquels Stadia est actuellement disponible comprend:

États-Unis, y compris l’Alaska et Porto Rico (Stadia n’est pas disponible à Hawaï ou à Guam)

Royaume-Uni

Canada

France

Italie

Allemagne

L’Autriche

Espagne

Suède

la Suisse

Danemark

Norvège

Finlande

Belgique

Irlande

Pays-Bas

Pologne (manette Stadia non disponible à la vente ici)

Portugal (le contrôleur Stadia lui-même n’est pas disponible à la vente ici)

République tchèque (le contrôleur Stadia lui-même n’est pas disponible à la vente ici)

Slovaquie (la manette Stadia elle-même n’est pas disponible à la vente ici)

Roumanie (la manette Stadia elle-même n’est pas disponible à la vente ici)

Hongrie (le contrôleur Stadia lui-même n’est pas disponible à la vente ici)

En outre, Google précise qu’une manette Stadia ou un Chromecast Ultra acheté dans un pays européen où il est disponible, séparément ou dans le cadre d’un ensemble Premiere Edition, fonctionnera en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie. Vous pouvez trouver plus de réponses aux questions relatives à la disponibilité régionale sur la page d’assistance Google pour Stadia.

Pourquoi seulement les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et certaines parties de l’Europe?

En regardant la liste ci-dessus, il y a un manque évident de plusieurs régions importantes du monde, y compris l’Australie, l’Asie, l’Inde, l’Afrique, l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Europe. Alors pourquoi Stadia est-il encore limité à ces marchés?

Vraisemblablement, Google considère ces domaines comme les marchés les plus importants à cibler, et ces régions disposent déjà d’infrastructures Internet décentes. Par ailleurs, la société n’a pas précisé le raisonnement de cette décision sur les régions Stadia. Pour le moment, il n’y a aucune information sur la disponibilité en Australie, en Amérique du Sud, en Asie, en Inde ou en Afrique.

Stadia sortira-t-il un jour dans d’autres territoires?

Ne vous attendez pas à ce que Stadia s’arrête là et laisse de côté tant de marchés. La porte est ouverte pour une diffusion plus large dans plus de territoires à un moment donné dans le futur. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour lorsque nous aurons plus d’informations.

Majd Bakar, responsable de l’ingénierie chez Stadia, décrit le réseau de centres de données de Google comme «des liaisons en fibre optique et des câbles sous-marins entre des centaines de points de présence et plus de 7 500 emplacements de nœuds de périphérie dans le monde, tous connectés à notre dorsale de réseau». Avec ce type d’infrastructure en place du côté de Google, il semble certainement que beaucoup plus de zones recevront éventuellement le service de streaming.

Qu’est ce que cela signifie pour moi?

Si vous vivez dans un pays où Stadia est disponible, il vous suffit de vous inscrire à Stadia dans ce pays. Gardez à l’esprit, en particulier en Europe où les gens peuvent beaucoup voyager entre les pays, que la disponibilité de Stadia, la bibliothèque de jeux et même le contenu du jeu peuvent varier d’une région à l’autre. Si vous rencontrez des problèmes pour jouer ou acheter des jeux en dehors de votre zone habituelle, Stadia peut ne pas être encore disponible officiellement dans ce pays, ou il peut y avoir des restrictions de contenu sur les jeux et le contenu Stadia qui peuvent être proposés.