Dans quels films le « charro de Huentitán » a-t-il joué ?

Vicente Fernández, le charro mexicain et une légende, décède 3:28

(CNN espagnol) – Vicente Fernández est décédé ce dimanche à l’âge de 81 ans. Sans aucun doute, il restera dans les mémoires comme une légende de la musique mexicaine ; cependant, sa carrière va au-delà de la comédie musicale.

Il est clair que la musique a fait transcender Vicente Fernández d’une manière unique : il a enregistré plus de 300 chansons, vendu plus de 65 millions d’albums dans le monde, remporté trois Grammys et huit Latin Grammys.

Malgré cela, le « charro de Huentitán » était également largement connu pour sa présence dans le monde du cinéma, et il y a joué dans plusieurs films. Pouvez-vous imaginer combien?

Selon le site IMDb, Vicente Fernández a des crédits en tant qu’acteur dans 34 films et apparaît dans deux autres, bien que sans crédits.

IMDb donne également un crédit de plus en tant qu’acteur dans « Frères : je chanterai, tu chanteras » ; cependant, il s’agit d’un clip (dans le style de « We are the world ») auquel participent des dizaines d’artistes, dont Vicente Fernández.

Ensuite, nous présentons les 36 films (dont les deux sans générique) dans lesquels le « charro de México » a agi.

Films dans lesquels Vicente Fernández a joué

Oh, Delilah (1969) Tacos al carbon (1972) Parmi les nonnes le diable marche (1973) Ton chemin et le mien (1973) Un et demi contre le monde (1973) Le fils du peuple (1974) Chronique d’un amour (1974 ) Jalisco ne perd jamais (1974) Le maçon (1975) La folle des miracles (1975) Juan Armenta, le rapatrié (1976) La loi de la montagne (1976) Dieu les élève (1977) Les arracadas (1978) La malice mexicaine (1978 ) Le joueur (1979) Le Coyote et la Bronca (1980) La malice mexicaine : numéro deux (1980) Comme le Mexique il n’y en a pas deux (1981) Juan Charrasqueado et Gabino Barrera, leur histoire vraie (1982) Un homme appelé le diable (1983) Un pur et deux avec du sel (1983) Deux d’en bas (1983) – C’est l’un des films sans générique Un homme entier (1983) Le scélérat (1984) Tuer ou mourir (1984) Acculé (1984) Le menteur (1985) Scoundrel pero honorado (1986) Mexican Picardie 3 (1986) – Le deuxième film sans générique pour Vicente Fernández Le diable, le saint et le fou (1987) Le mâle (1987) Entre compères tu te vois (1989) El cuatrero (1989) Pour ton amour maudit (1990) Mon cher vieil homme (1991)