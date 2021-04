Dans quels pays les Indiens peuvent-ils voyager? Voici comment vos projets de voyage dans le monde sont affectés

Les vols vers les Maldives, les États-Unis, etc. ont maintenant disparu. (Image représentative / photo .)

Les interdictions de voyager en Inde augmentent de jour en jour! Au milieu de la pandémie de coronavirus en cours à travers le monde et de la flambée de nouveaux cas dans le pays, de nombreux pays ont introduit des interdictions de voyager à destination et en provenance de l’Inde, entraînant un recul des vols intérieurs, qui constituent la grande majorité du marché. Récemment, plusieurs pays ont mis en place des interdictions de voyage comme Singapour, l’Australie, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, le Canada, la France, etc. Plus tôt cette semaine, dans un communiqué, les États-Unis avaient demandé à leurs citoyens de quitter l’Inde le plus tôt possible. Dans un avis de voyage de niveau 4, le Département d’État a en outre conseillé à ses citoyens de ne pas se rendre en Inde. À l’heure actuelle, il existe environ 14 vols quotidiens directs entre l’Inde et les États-Unis et d’autres qui se connectent à travers l’Europe.

Selon un rapport publié dans Indian Express, une analyse des données effectuée par Bloomberg, les compagnies aériennes indiennes avaient atteint 87% de leur capacité en sièges avant le COVID depuis début avril. Les données ont en outre montré que la capacité était tombée à 71% des niveaux de 2019, soit une baisse d’environ 16% en un mois.

Le rapport a ajouté que Rob Morris, chef du conseil au cabinet de conseil en aviation britannique Cirium, a déclaré à Bloomberg qu’une reprise de l’industrie aéronautique indienne n’aurait pas lieu tant que la nouvelle vague de pandémie ne serait pas contenue.

Avant la récente épidémie de COVID-19, l’industrie aéronautique intérieure de l’Inde était l’une des plus dynamiques au monde. L’indigo a propulsé l’Inde au troisième plus grand marché au monde. L’année dernière, les compagnies aériennes ont été autorisées à respecter rigoureusement les règles de distanciation sociale et à suivre les directives COVID en vol. Cependant, maintenant en raison de la flambée des cas récents à travers les États avec des cas quotidiens dépassant 3 lakh, a aggravé la situation, conduisant à la panne du système de santé comme les pénuries de médicaments, d’oxygène, de lits, etc.

Le sillage des dernières épidémies en Inde s’est déjà répandu sur les marchés connectés du monde entier. Les vols vers les Maldives, les États-Unis, etc. ont maintenant disparu.

Lors de l’éclosion de la pandémie en 2020, l’Inde avait mis fin aux règles de voyage internationales régulières qui verraient généralement de nombreux passagers longue distance acheminés via des hubs de correspondance tels que Doha et Dubaï.

Jeudi, Doha a introduit des directives de voyage pour ses visiteurs en provenance d’Inde qui incluent un rapport de test négatif RT-PCR en anglais dans les 48 heures suivant le départ prévu du vol d’un laboratoire certifié ICMR et de subir 10 jours de quarantaine dans un établissement dédié, entre autres. .

