Dans quoi les propriétaires peuvent investir ensuite, et où…

Le secteur locatif privé est un élément crucial du marché britannique du logement. Il a toujours été très performant tout au long de la pandémie alors que les propriétaires s’efforcent de répondre à la demande des locataires, mais quelle est la prochaine étape pour le secteur ?

Près d’un cinquième de tous les ménages au Royaume-Uni (17 %) appartiennent au secteur locatif privé. Cela représente 4,8 millions de propriétés à travers le pays, d’une valeur d’environ 1,4 milliard de livres sterling en décembre 2020.

Les propriétaires jouent un rôle essentiel dans la fourniture de logements à un nombre croissant de la population du pays et s’adaptent continuellement aux changements du marché. Bien que les types de propriétés, les locataires cibles et les emplacements varient évidemment d’un investisseur à l’autre, certains aspects peuvent aider un propriétaire à maximiser son investissement.

Un nouveau rapport de la Shawbrook Bank a révélé que davantage d’investisseurs envisagent d’acheter dans le nord de l’Angleterre, par exemple. Avec des prix de l’immobilier plus bas que dans le sud – mais en hausse – et des rendements locatifs plus forts que jamais dans certaines régions, le nord offre de belles opportunités. Mais il y a aussi d’autres considérations à prendre en compte, que le rapport explore.

Quel type d’emplacement pour les propriétaires ?

Selon l’enquête, de nombreux propriétaires élaborent de nouveaux plans d’achat en fonction des besoins des locataires. Environ 12% des investisseurs déclarent qu’ils choisiront un emplacement différent pour leur prochaine propriété.

Parmi ceux-ci, près d’un tiers ont déclaré qu’ils opteraient pour un emplacement plus rural. Cependant, cela indique que beaucoup optent toujours pour des emplacements en ville pour attirer un type de locataire particulier.

Shawbrook commente : « Il n’est pas surprenant qu’à une époque de changements importants et d’un marché en plein essor, les propriétaires envisagent de modifier leurs investissements et de se développer. Cependant, il est important qu’ils fassent preuve de prudence et fassent leurs recherches pour s’assurer qu’ils sont parfaitement au fait des nuances d’une classe d’actifs ou d’une géographie différente.

« Nous recommandons toujours aux propriétaires de se concentrer d’abord sur un domaine du marché au fur et à mesure qu’ils construisent leur portefeuille et gagnent en confiance avant de se lancer et d’essayer une autre classe d’actifs. »

Choisir un type de propriété

Il existe de nombreux types de propriétés au Royaume-Uni, et la décision sera basée sur le budget ainsi que sur le locataire cible. Selon le rapport, l’investissement préféré des propriétaires est actuellement une maison jumelée.

Les terrasses sont également très appréciées, suivies des appartements. Dans l’ensemble, ces types de propriétés seront moins chers au départ, tandis que les maisons individuelles sont plus bas dans la liste.

En examinant les actifs d’un immeuble de placement, il est intéressant de noter que 34% des investisseurs immobiliers ont déclaré qu’ils aimeraient que leur prochain investissement ait un jardin. Les prochaines priorités étaient une maison avec un espace de vie de taille décente et une dans un quartier résidentiel (tous deux 27%).

Depuis le début de la pandémie, les gens ont passé plus de temps que jamais chez eux, et beaucoup continueront de le faire car de moins en moins de gens se rendent quotidiennement au bureau pour travailler. Cela signifie que de nombreux locataires privilégieront les propriétés locatives offrant plus d’espace à l’intérieur comme à l’extérieur.

Où sont les meilleurs rendements pour les propriétaires ?

Bien que le type d’emplacement et le type de propriété soient tous deux cruciaux pour l’attrait d’une maison de location, les investisseurs immobiliers doivent garder à l’esprit les rendements locatifs moyens dans une région. La moyenne pour le Royaume-Uni est actuellement de 4,3 %, mais il existe des variations régionales importantes.

Parmi les investisseurs immobiliers qui ont déclaré qu’ils choisiraient un nouvel emplacement pour leur prochain achat, la plupart ont déclaré que c’était pour accéder à de meilleurs rendements. Au cours d’un investissement, les rendements mensuels peuvent faire une grande différence dans le potentiel d’investissement global aux côtés des gains en capital.

Les meilleurs rendements locatifs en Angleterre se situent actuellement dans le nord-ouest, à 5,5% en moyenne. Il est suivi de près par le Yorkshire et le Humber avec 5,4 %. Les Midlands de l’Est et de l’Ouest se classent également au-dessus de la moyenne britannique, avec des rendements moyens de 5 % et 4,8 % respectivement.

Le rapport Shawbrook conclut : « En fin de compte, la confiance dans le marché reste élevée parmi les propriétaires, et il est essentiel que les investissements continuent d’affluer dans un secteur qui en soutient tant au Royaume-Uni.

« L’accès à des propriétés locatives durables et de haute qualité est primordial, et les propriétaires professionnels et responsables qui peuvent offrir cela sont susceptibles d’en récolter les fruits. »