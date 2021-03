Dans sa méthode Approch – WWD

Le scandale du meurtre de Maurizio Guckci, ordonné par son ex-épouse Patrizia Reggiani, ressemble presque à de la fiction. Gucci, le chef de la maison de couture Gucci et petit-fils du fondateur de la marque, Guccio Gucci, a été abattu par balle en 1995 par un tueur à gages révélé plus tard avoir été embauché par son ex-femme, Reggiani. Le mélange de passion, de meurtre, de vêtements fabuleux et de personnalités plus grandes que nature crie pour le traitement du film: la mise en place de «House of Gucci» de cet automne, réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Adam Driver dans Gucci et Lady Gaga dans Reggiani, être l’un des films les plus attendus de l’année. Le film est basé sur le livre de l’ancienne chef du bureau de WWD de Milan, Sara Gay Forden, «La maison de Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité».

«House of Gucci» a commencé le tournage en Italie ce mois-ci, et déjà les clichés des paparazzis ont été livrés. Dans son rôle de Reggiani, Lady Gaga est allée à fond avec son approche de l’habillage. On peut voir Gaga quittant son hôtel à Rome pour se rendre sur le plateau, habillée en héritière italienne de haute couture. Son premier look était une robe longue à imprimé léopard en lamé de soie de Céline, portée avec des escarpins noirs et un sac à main bleu haut de gamme. Elle a ramené ses cheveux nouvellement noirs en un élégant chignon lâche et l’a associée à des lunettes de soleil surdimensionnées pour un maximum de glamour.

Pour sa prochaine sortie, Gaga portait un manteau portefeuille ceinturé camel avec une manche inspirée de la cape – pour être exact, sortie numéro trois de la collection Max Mara printemps 2021 – associé à un fourre-tout Céline. Et n’oublions pas les gants blancs, qui ont ajouté au glamour rétro. Gaga a ensuite opté pour un blazer et un pantalon tout blancs de Max Mara avant l’automne 2021, associés à des chaussures à plateforme noires et à un sac blanc coordonné. Pour correspondre, elle s’est coiffée dans le style de femme d’affaires glam de l’époque.

Les choses sont allées encore plus loin lorsque nous avons eu notre premier regard sur Gaga dans le personnage, quand elle a laissé tomber une photo d’elle et d’Adam Driver, qui joue Gucci, plus tôt cette semaine. Tournées dans le pays des merveilles hivernales de Gressoney-Saint-Jean, en Italie, elles sont l’incarnation même du glamour après-ski des années 80. Elle portait un col roulé noir avec un pantalon assorti, une ceinture tendance et une bonne quantité de bijoux en perles et en or. Tout était coiffé du parfait chapeau de fourrure blanche.

Gaga est une artiste qui, lorsqu’elle travaille sur un projet, se met en plein mode recherche. Pour son dernier rôle d’actrice, sa performance nominée aux Oscars dans «A Star Is Born», ses apparitions sur le tapis rouge tout au long de la tournée de presse de plusieurs mois sont restées constamment sur le thème. Elle a canalisé Judy Garland pour son apparition aux Golden Globes 2019 en lilas Valentino, teignant même ses cheveux de la même couleur. Pour les Oscars, elle portait un collier Tiffany voleur de scène qui avait été porté par Audrey Hepburn dans les affiches promotionnelles «Breakfast at Tiffany». Gaga a toujours utilisé la mode dans le cadre de la construction d’un personnage, et ce n’est que le début du voyage «House of Gucci». Ne retenez pas votre souffle pour la voir de si tôt dans Gucci: la rumeur veut que la maison ne soit pas trop satisfaite de la réalisation du film.

En tant que fenêtre tout en noir, Gaga continue de livrer le glamour. Les perles surdimensionnées, le talon ultra et le chapeau dramatique capturent parfaitement le style des années 1980.

Ce style de manteau de fourrure est la quintessence de l’aristocrate italien de cette époque. Jumelé sur la robe portefeuille rouge avec des bijoux en or, le résultat est un méchant de la mode glamour.

Gaga n’est pas le seul à réussir la grande mode bien documentée de l’époque. Adam Driver, en tant que Maurizio Gucci, est vu ici portant les montures de lunettes emblématiques de la maison, associées à un trench classique et un pull Fair Isle – des incontournables de la classe supérieure italienne des années 1980. Ses cheveux à plumes et séparés sur le côté font le look.

Dans ce costume croisé à rayures ombrées avec cravate ton sur ton, grosse barre à cravate et mocassins en cuir emblématiques, Driver ressemble à chaque centimètre carré d’un dirigeant de la mode italienne.

Mis à part les compétences en ski, cette combinaison de neige une pièce entièrement blanche ne cesse de réaffirmer à quel point les costumes de ce film sont bien documentés. Nous avons hâte de voir tous les looks à l’écran.

