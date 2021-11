Les stars de « Outer Banks » Chase Stokes et Maddie Cline expliquent pourquoi c’est digne de frénésie

Madelyn cline est prête à passer un bon moment, tout le temps, après sa rupture avec la co-star d’Outer Banks Chase coups.

Une source a dit en exclusivité à E! News que l’ancien couple, qui interprète les amants Sarah Cameron et John B dans le drame pour adolescents de Netflix, « en a terminé depuis un moment » et que Madelyn quitte la séparation. Selon l’initié, l’actrice de 23 ans « en parle depuis longtemps et parle à d’autres personnes avec désinvolture ».

La source ajoute que Madelyn, qui est sortie avec Chase pendant plus d’un an avant que les deux ne décident de se séparer, est « en quelque sorte en train de vivre son moment de célibataire ».

Et il semble que le nouveau chapitre de Maddie comprend beaucoup de voyages. En septembre, elle s’est envolée pour l’Italie pour la Fashion Week de Milan, où elle a assisté à un défilé de Salvatore Ferragamo avec l’acteur de 13 Reasons Why. Ross Butler et plusieurs autres amis.