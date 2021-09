Dans six ans, les mammouths remettront le pied sur Terre, selon une startup qui va les ressusciter grâce à CRISPR | La vie

Si tout se passe comme prévu, entre 2025 et 2027, le premier bébé mammouth sera prêt. Le premier de centaines, avec un objectif clair : repeupler la toundra en mammouths pour freiner le changement climatique.

Le mammouth ou l’éléphant laineux ont disparu d’Europe il y a environ 10 000 ans. Bien que sur certaines îles non colonisées, des restes d’il y a seulement 4 000 ans ont été trouvés.

Cent siècles après son extinction, le mammouth pourrait à nouveau marcher sur la surface glacée de la toundra. C’est le but de Colossal, une startup fondée par le Dr George Church, l’un des généticiens pionniers de la technique révolutionnaire de manipulation génétique, CRISPR.

Grâce aux fonds de l’autre co-fondateur, le milliardaire Ben Lamm, PDG de l’entreprise, Colossal dispose déjà de 15 millions de dollars pour entreprendre la tâche titanesque de ressusciter le mammouth.

Une découverte dans laquelle des scientifiques espagnols sont intervenus, la technologie CRISPR, révolutionne la manipulation des gènes pour guérir des maladies ou apporter des bienfaits. En quoi consiste?

C’est un vieux rêve de l’humanité devenu universel avec les livres et les films de Jurassic Park : la possibilité de ressusciter des espèces éteintes en insérant leur ADN dans des animaux similaires qui existent encore. C’est ce qui est connu sous le nom de d’extinction.

Bien que théoriquement possible, jusqu’à il y a quelques années, c’était plus de la science-fiction que de la science. Mais La découverte CRISPR change tout.

CRISPR est une technique qui permet couper et coller de l’ADN relativement facilement. Les implications sont immenses, car nous parlons de guérir des maladies génétiques ou d’améliorer les cultures, mais aussi d’ajouter des supergènes à l’homme, qui sont hérités. En substance, modifier l’espèce.

Colossal propose d’utiliser CRISPR pour ajouter des fragments d’ADN de mammouth aux cellules d’éléphants d’Asie, le plus proche du mammouth.

Avec cela, ils seraient obtenus hybrides avec des oreilles et des cheveux plus petits, mais après les générations suivantes, en sélectionnant des gènes et en les modifiant avec de nouveaux fragments obtenus à partir des milliers de restes de mammouths trouvés, cela finirait par obtenir un éléphant laineux pur.

Le but de Colossal n’est pas de créer un zoo gigantesque et de faire payer l’entrée pour gagner de l’argent. Votre intention est repeupler leur habitat naturel avec des centaines, des milliers de ces animaux, et aider à freiner le changement climatique.

Comme il l’explique sur son site Internet, le changement climatique fait fondre le pergélisol de la Sibérie, libérant d’énormes volumes de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

Des troupeaux de mammouths abattraient les arbres sombres qui absorbent la lumière du soleil pour se nourrir ou avancer, et le compost qu’ils génèrent transformerait la toundra en prairies qui reflètent la lumière et gardent le sol plus frais, bloquant le méthane et créant beaucoup de matière végétale pour bloquer également le carbone.

Pour accélérer le processus, Colossal prévoit utiliser des ventres artificiels qui permettrait d’élever des centaines, des milliers de mammouths en même temps, sans avoir recours à des éléphants femelles.

L’entreprise elle-même reconnaît qu’il s’agit d’une tâche ardue, non seulement à cause du défi de ressusciter une espèce éteinte, mais aussi à cause de les nombreux murs juridiques et éthiques que vous devrez surmonter.

Sans les efforts déployés par les biologistes et les autorités espagnoles au cours des 30 dernières années, le lynx ibérique n’existerait plus aujourd’hui. La même chose se serait produite avec 47 autres espèces d’animaux dans le reste du monde.

Votre premier objectif, et vous avez déjà de l’argent pour cela, est de commencer à tester et en même temps développer de nouveaux outils génétiques qu’ils auraient d’autres applications qu’ils pourraient vendre pour se financer.

Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec le voyage sur la Lune, qui n’était pas seulement important pour le voyage lui-même, mais aussi parce qu’il a développé des technologies qui ont été appliquées à la vie quotidienne, de l’aspirateur portable aux détecteurs de fumée, ou divers types de plastiques .

Ces mammouths utopiques ne se réaliseront peut-être jamais, mais le voyage pour y arriver peut être intéressant…