Dans son affaire de fraude Theranos, Elizabeth Holmes parle pour elle-même

Elizabeth Holmes, ses cheveux lâchés et son maquillage en sourdine par rapport à ses jours à Theranos, a épelé son nom pour le tribunal. Après que l’accusation eut terminé sa preuve dans la matinée, la défense l’a appelée comme troisième témoin, environ une heure avant la fin de la journée. Elle portait un blazer bleu marine avec un chemisier blanc – aucun des célèbres cols roulés noirs n’a comparu devant le tribunal pendant les mois où l’affaire contre elle a traîné.

Holmes fait face à 11 chefs d’accusation de fraude électronique depuis son temps en tant que fondatrice et PDG de Theranos. Bien que son témoignage d’aujourd’hui soit la première fois qu’elle parle pour elle-même, nous avons déjà entendu sa voix – dans les enregistrements du journaliste de Fortune Roger Parloff. Dans ces enregistrements, elle ment avec confiance sur les capacités de son appareil. Et les mensonges enregistrés par Parloff étaient cohérents avec les mensonges que ses investisseurs ont déclarés qu’elle leur avait dit.

Jusqu’à présent, Holmes n’a pas dit grand-chose

Je ne pense pas être la seule personne à se demander comment elle va expliquer cela. Maintenant, nous allons le découvrir.

Jusqu’à présent, Holmes n’a pas dit grand-chose – nous avons appris son éducation, le temps qu’elle a passé à Stanford et qu’elle a abandonné pour former Theranos. Lorsque son témoignage s’est terminé aujourd’hui, nous étions encore en 2006, bien avant la période où le gouvernement allègue qu’il y a eu fraude, ce qui signifie que la plupart des trucs juteux devront attendre la semaine prochaine.

Holmes était de bonne humeur, souriant à son avocat, Kevin Downey. Elle semblait détendue et concentrée. Tout le monde que je connais m’a posé des questions sur sa voix. Pour ce que ça vaut, la partie la plus odieuse de The Voice Discourse est que la plupart de ces écrivains n’ont aucune formation musicale. Elle n’est pas et n’aurait jamais pu être « baryton », comme l’écrivait Inc — ce n’est même pas un ténor ! – et l’idée qu’elle monterait « de plusieurs octaves » lorsqu’elle parle normalement, comme l’écrit John Carreyrou dans Bad Blood, suggère un ton « réel » plus haut que la voix parlée de Kristen Chenoweth. C’est absurde.

Holmes sonne comme un alto normal pour moi, bien qu’elle ait l’habitude de laisser tomber sa voix pour frapper des mots qu’elle veut souligner. Ensuite, on dirait qu’elle a un rhume, ou peut-être, comme l’a dit Jézabel, comme si elle utilisait sa voix « l’impression d’un homme stupide ». Si c’est une affectation, c’en est une qu’elle a depuis si longtemps que c’est naturel pour elle maintenant. En tout état de cause, la plupart de son discours n’est pas au bas de sa gamme.

La voix fait partie du célèbre personnage Holmes

Mais la voix fait partie du célèbre personnage de Holmes, dont je pense que nous entendrons davantage parler dans les prochains jours. La défense a indiqué qu’elle prévoyait de continuer à l’interroger toute la semaine prochaine ; si le contre-interrogatoire de l’accusation est de moins de deux jours, je serai surpris.

L’histoire que Holmes a racontée dans son témoignage est bien connue. Elle a abandonné Stanford et a utilisé le reste de l’argent que ses parents avaient économisé sur ses études universitaires, ainsi que des dettes et de l’argent d’amis de la famille, pour fonder une entreprise appelée Real-Time Cures. Elle a ensuite changé le nom en Theranos.

À l’origine, l’idée était de créer une pilule ou un patch, qui analyserait le sang d’une personne, permettant un dosage plus précis des médicaments. Mais les gens semblaient plus intéressés par un appareil de table pour l’analyse sanguine que par une pilule ou un patch, alors elle a changé d’orientation.

Elle a collecté des fonds auprès de Don Lucas, un investisseur connu pour son association avec Oracle, et de Larry Ellison, entre autres. Lucas voulait parler à certaines des sociétés pharmaceutiques avec lesquelles Theranos avait travaillé dans le cadre de sa diligence raisonnable. On nous a donc montré un e-mail de 2005 où Holmes présentait Lucas à quelqu’un avec qui elle avait travaillé chez Pfizer. Nous avons également vu la réponse : qu’il serait heureux de parler à Lucas.

« Nous avons cloué celui-ci. »

Avec l’argent récolté par Holmes, elle a créé un appareil appelé Theranos 1.0, dont une photo a été affichée pour la salle d’audience, et qui pour moi ressemblait à quelqu’un qui avait attaché une antenne épaisse à une imprimante grise.

Pendant ce temps, le plan d’affaires était de travailler avec les sociétés pharmaceutiques sur leurs essais cliniques. Elle a parlé à Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis et Bristol Myers Squibb. Theranos a signé des accords avec GSK en septembre 2006, et avec Pfizer en novembre 2006. La société a également réalisé des démos pour Novartis et Eli Lilly.

On nous a même montré un e-mail de Holmes à tout le personnel de Theranos au sujet de la démo de Novartis. Dans l’e-mail du 19 novembre 2006, elle écrit : « Nous avons réussi celui-ci. Vous avez tous fait un travail incroyable pour que cela se produise – c’est la méthode Theranos. Nous sommes sur une lancée pour faire ce que nous devons faire le mois prochain et en ’07.

Nous avons également vu un e-mail de 2006 de Holmes à Bob Grady, un partenaire du groupe Carlyle, lorsque Holmes collectait des fonds. Elle y répertorie les personnes chez Pfizer, GlaxoSmithKline et Novartis avec lesquelles il peut parler s’il souhaite confirmer leur travail avec Theranos. Tous les investisseurs n’ont pas demandé cette information, a-t-elle déclaré.

J’attends avec impatience son explication des mensonges remarquablement cohérents dont plusieurs personnes ont témoigné

Et puis nous avons rompu pour la journée. La période au cours de laquelle le gouvernement allègue qu’il y a eu fraude est encore devant nous. Nous savons, d’après les déclarations liminaires, que Holmes peut blâmer Sunny Balwani, son coaccusé qui est jugé séparément ; la défense a suggéré que son erreur était de lui faire trop confiance.

Elle peut également alléguer qu’il l’a maltraitée. Dans des documents judiciaires descellés en août, elle a allégué qu’il contrôlait ce qu’elle mangeait, comment elle s’habillait et toutes ses communications. (Balwani le nie.) Les allégations d’abus expliquent pourquoi les deux sont jugés séparément ; une experte en relations abusives, Mindy Mechanic, figure sur la liste des témoins de la défense, bien qu’elle ne puisse pas être appelée.

Dans son prochain témoignage, que je m’attends à être long, j’attends avec impatience son explication des mensonges remarquablement cohérents dont plusieurs personnes ont témoigné – que les appareils Theranos ont été utilisés en Afghanistan et sur des hélicoptères militaires, que les appareils Theranos pourraient effectuer plus de 200 tests, et que la société n’a pas utilisé les machines des concurrents pour les tests. Je suis particulièrement intéressé par le contre-interrogatoire à venir, où le gouvernement pourra utiliser son vaste corpus de déclarations, y compris celles de la presse, pour lui poser des questions.

Mais à l’heure actuelle, nous venons d’entendre l’histoire d’une startup naissante – une histoire qui ne serait ni intéressante ni inhabituelle si ce n’était de la fin de l’entreprise.