Dans son discours d’adieu, Andrew Cuomo déplore la « frénésie médiatique » à propos des allégations #MeToo qui l’ont fait tomber ⋆ .

Andrew Cuomo a prononcé un discours d’adieu lundi dans lequel il a déploré la “frénésie médiatique” qui a rencontré les allégations #MeToo portées contre lui.

« Il y aura un autre moment pour parler de la vérité et de l’éthique de la situation récente qui m’implique, mais permettez-moi de dire maintenant que, lorsque le gouvernement politise les allégations et que les gros titres condamnent sans faits, vous sapez le système judiciaire – et cela ne sert à rien. les femmes et cela ne sert ni les hommes ni la société », a déclaré l’ancien gouverneur de New York.

“Bien sûr, tout le monde a le droit de se manifester, et nous applaudissons leur bravoure et leur courage, mais les allégations doivent toujours être examinées et vérifiées, qu’elles soient faites par une femme ou un homme”, a-t-il poursuivi. “C’est notre système de justice de base.”

Cuomo a déclaré qu’il comprend qu’il existe « des moments de pression politique intense et de frénésie médiatique » qui incitent les gens à se précipiter pour juger. Mais il a souligné que “les faits comptent toujours” et a déclaré qu’il n’était “pas juste ou durable” de se précipiter pour juger.

« Un pétard peut déclencher une bousculade, mais à un moment donné, tout le monde regarde autour de lui et dit : ‘Pourquoi courons-nous ?’ La vérité est finalement toujours révélée », a-t-il poursuivi. « Le rapport du procureur général a été conçu pour être un pétard politique sur un sujet explosif, et il a fonctionné. Il y a eu une bousculade politique et médiatique. Mais la vérité éclatera avec le temps – j’en suis confiant. »

Le gouverneur a annoncé le 10 août qu’il démissionnerait après qu’une enquête sur sa conduite a révélé qu’il «avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État de New York en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels et en faisant de nombreux commentaires offensants de nature suggestive et sexuelle. qui a créé un environnement de travail hostile pour les femmes.

Cuomo a précédemment nié avoir touché qui que ce soit de manière inappropriée et il a déclaré que ses agresseurs “discréditent les victimes légitimes de harcèlement sexuel”.

« Maintenant, il y a des moments dans la vie qui testent notre caractère, qui nous demandent :« Sommes-nous la personne que nous croyons être ? Ou sommes-nous la personne que nous essayons d’être à notre meilleur ?’ », a déclaré Cuomo dans son discours d’adieu. “Vous me connaissez. Je suis un combattant, et mon instinct est de lutter contre cela parce que c’est injuste et injuste, dans mon esprit », a-t-il poursuivi. « Mais vous savez aussi que j’aime New York et que je vous sers. C’est le serment que j’ai prêté, et en ce moment, je crois que la bonne chose est que mon service passe en premier. »

“Prolonger cette situation ne pourrait que provoquer une paralysie gouvernementale, et ce n’est tout simplement pas une option pour vous ni une option pour l’État, surtout maintenant”, a déclaré Cuomo. « Il y a un vrai travail à faire et il faudra que le gouvernement fonctionne au plus haut niveau. »

« Ce que nous faisons maintenant est plus important que ce que nous avons fait en tant que société depuis des générations. Que sera l’État de New York dans le futur ? Personne ne peut nous le dire car cela dépend de ce que nous faisons maintenant. Nos actions détermineront notre avenir », a-t-il déclaré.

