Dans Ted Lasso saison 2, Jamie Tartt est en voyage de découverte de soi

Les spoilers suivent pour l’épisode 1 de la saison 2 de Ted Lasso “Au revoir, Earl”.

Ted Lasso est une émission télévisée sur le fait de surmonter l’adversité. Malgré l’humour et l’optimisme qui traversent la série la plus populaire d’Apple TV Plus à ce jour, il ne néglige pas les luttes que ses personnages éclectiques traversent – ​​et, finalement, leur capacité à s’élever au-dessus.

La saison 1 se concentrant sur les difficultés de personnages clés, dont Ted (Jason Sudeikis) et Rebecca Welton (Hannah Waddingham), la saison 2 se penche sur les acteurs de soutien de la série et les problèmes – personnels et professionnels – qu’ils doivent surmonter pour grandir en tant qu’individus. .

Cela inclut Jamie Tartt. Les circonstances de l’ancienne star antagoniste de l’AFC Richmond sont un mystère au début de la saison 2 de Ted Lasso mais, à la fin de l’épisode 1 – intitulé Au revoir, Earl – il semble que Jamie, plus que quiconque, ait besoin d’un coup de main.

Avant la première de la saison 2, TechRadar s’est entretenu avec l’acteur de Jamie Tartt, Phil Dunster, pour discuter de la carrière de football bégayant de son personnage. Nous discutons également de l’examen par la série de sujets difficiles de la vie réelle et de la question de savoir si nous reverrons jamais Jamie dans une chemise de Richmond.

Retour à la réalité

(Crédit image : Apple TV Plus)

La finale de la saison 1 de Ted Lasso a laissé Jamie à la croisée des chemins. Rappelé de son prêt à Richmond par Manchester City, l’attaquant a fini par reléguer Richmond en inscrivant le but vainqueur de City lors de la dernière journée de la saison dernière.

Plutôt que de célébrer la rétrogradation de Richmond au deuxième niveau d’Angleterre, le footballeur égoïste s’est retrouvé à réfléchir à son rôle dans la procédure – surtout après que Ted lui a laissé une note louant son comportement altruiste en aidant un but plutôt qu’en essayant de se marquer.

Avance rapide jusqu’à la saison 2 et Jamie brille par son absence. C’est-à-dire jusqu’à la scène finale de l’épisode 1.

Assis avec ses vieilles amies de yoga, l’ancien milieu de terrain de Richmond Roy Kent (Brett Goldstein) s’installe pour regarder le dernier épisode de l’émission satirique de style Love Island Lust Conquers All.

À la surprise de Roy, son grand rival Jamie se révèle faire partie de la programmation de la série. Alors, comment est-il passé de la vedette à Manchester City à une émission de télé-réalité?

“Jamie est à cet endroit maintenant où il essaie ces différentes avenues”, nous dit Dunster en exclusivité. “Peut-être qu’il a l’impression qu’il ne pourrait pas continuer à faire tout ce travail tout seul [without Ted]. Peut-être qu’il s’éloigne du football et essaie peut-être quelque chose qui a moins à voir avec son talent.

Vous voyez [Ted Lasso] remettre en question des choses comme la masculinité toxique et la santé mentale Phil Dunster, acteur Ted Lasso

Il semble, cependant, qu’il manque à Jamie les joueurs de Ted et de l’AFC Richmond. Privé de leur optimisme contagieux, de leur esprit collectif et de leur soutien, l’ancienne superstar de Richmond semble prendre le contrôle de sa vie pour la première fois – mais cela ne signifie pas nécessairement que les décisions personnelles de Jamie sont ce qui est le mieux pour lui.

Pourtant, il est peu probable qu’il admette avoir manqué son ancien entraîneur de football et ses coéquipiers. Sur la base de sa brève apparition dans la première de la saison 2, Jamie est aussi narcissique et arrogant qu’il l’était dans la saison 1. Dunster, cependant, pense que c’est une façade de la part de Jamie pour cacher ses insécurités profondes, que Ted était apparemment en train de comprendre. le point crucial avant le départ de Jamie à Richmond.

“Jamie a passé la première saison à se battre avec la croissance émotionnelle et à faire de gros efforts émotionnels pour la première fois de sa vie”, admet Dunster. « Son changement d’emplacement [back to Manchester City] signifie qu’il n’est plus avec ces gens qui l’aidaient à essayer de grandir. je pense qu’en faisant ça [emotional growth] tout seul, à ce stade, il a fait trop d’efforts et il en a marre de le faire, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous le voyons à ce carrefour [in his life]. “

Aborder des sujets difficiles sur et en dehors du terrain

(Crédit image : Apple TV Plus)

Malgré ses moments édifiants et réconfortants, Ted Lasso n’a pas peur des problèmes du monde réel au centre du soi-disant «beau jeu».

L’augmentation alarmante de la discrimination en ligne envers les joueurs de football, en particulier les footballeurs noirs d’Angleterre après la finale de l’UEFA Euro 2020, a fait la une des journaux du monde entier et a vu Sudeikis porter un pull en soutien à ceux qui ont été victimes d’abus raciaux.

Ce n’est cependant pas le seul aspect indésirable du sport le plus populaire au monde. Le sexisme et l’homophobie, entre autres préjugés, sont également répandus tout au long du jeu et, dans de nombreux cas, ils semblent se résumer à un problème de société majeur qui a prévalu ces dernières années : la masculinité toxique.

C’est un sujet qui a déjà été exploré dans Ted Lasso. Lors de la finale de la saison 1, Ted est choqué d’entendre le père de Jamie crier – et maltraiter physiquement – ​​son fils pour avoir aidé le but gagnant de Manchester City plutôt que de se marquer lui-même. Cela rend le visionnage difficile et, sans surprise, laisse sa marque sur Ted et Jamie.

La brève apparition de Jamie dans le premier épisode de la saison 2 est donc sa façon d’essayer d’échapper aux mauvais traitements infligés par son père au football en le retirant de sa vie, bien que temporairement.

Pour Dunster, l’examen d’un sujet aussi difficile est ce qui distingue Ted Lasso de ses contemporains.

Comme il le dit, Ted Lasso n’est pas une série éternellement positive. En comptant sur des sujets difficiles, il espère que les téléspectateurs reconnaissent que, tout comme la greffe que l’équipe de Ted et Richmond doivent faire pour devenir de meilleurs joueurs, un travail acharné et une éducation sont nécessaires pour essayer d’éradiquer ces problèmes du football et de la société dans son ensemble. .

“Il y a une phrase dans la série qui dit” soyez curieux, ne portez pas de jugement “, et c’est tellement puissant et profond”, dit Dunster. « C’est une chose très simple mais difficile à mettre en pratique. En tant que série, vous nous voyez remettre en question des choses comme la masculinité toxique et la santé mentale, mais l’une des choses que la série fait vraiment bien est qu’elle les regarde de manière obtus. Nous ne disons pas « Oh, cette masculinité toxique est réelle » ; les écrivains et les créateurs le regardent à travers un sentiment de vulnérabilité et de compréhension. Espérons que cela parvienne au public. »

Même si sa carrière de footballeur est temporairement en veilleuse, l’amour de Jamie pour le jeu brille toujours. Son “Je suis le meilleur buteur de l’île – sexuellement !” Le commentaire de l’épisode 1 taquine la perspective d’un retour sur le terrain dans le futur. Alors, que peut nous dire Dunster sur les prochaines étapes de Jamie ? Est-ce un retour de Richmond sur les cartes, par exemple?

« Vous verrez un personnage plus évolué émotionnellement [in season 2]”, taquine Dunster sans trop en dire. “Je pense que Jamie continuera à se débattre avec ses problèmes à mesure que nous avançons et, peut-être, commencera-t-il à comprendre que le travail est rarement terminé.”

L’épisode 1 de la saison 2 de Ted Lasso est désormais disponible en streaming exclusivement sur Apple TV Plus.