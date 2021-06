Dans Telegram Beta, vous pouvez désormais partager l’écran et les vidéos en temps réel | La technologie

Telegram teste de nouvelles fonctionnalités prometteuses dans la dernière version bêta qu’il a publiée et la porte du partage d’écran en temps réel s’ouvre.

Ceux qui utilisent cette application depuis longtemps savent que, Malgré le fait que WhatsApp soit l’option de messagerie la plus utilisée, Telegram a tendance à être leader en matière d’innovation. La plupart des fonctions qui ont ensuite atteint d’autres applications provenaient de Telegram et en testent maintenant certaines particulièrement prometteuses.

La nouveauté qui a été publiée à travers sa dernière bêta affecte les appels vidéo de groupe et ajoute quelques possibilités qui seront particulièrement utiles pour les particuliers, mais aussi dans les domaines professionnels, comme nous le verrons, car ils peuvent surtout faciliter grandement la communication et la transmission d’informations.

Ces fonctions ouvrent la porte à la possibilité de partager l’écran de l’appareil et les vidéos (avec leurs audios correspondants) via Telegram, comme ils l’ont montré dans XDA Developers. Et on ne parle pas de tests dans un premier temps, mais ils semblent plus qu’avancés.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il manque quelques options intéressantes que l’on trouve dans d’autres applications de messagerie. Ce sont certains que vous pouvez copier.

La version qui implémente ces nouvelles fonctionnalités est Telegram v7.8 et l’option de partager l’écran de manière décontractée n’est pas atteinte, mais il a son mécanisme. Vous devez changer le nom du groupe et y ajouter “#vid” pour ce faire. Ensuite, dans les trois points en haut à droite, le bouton de partage d’écran apparaîtra et vous pourrez montrer à la fois des images et des vidéos ou la façon dont le mobile est utilisé.

Il est à noter que pour voir l’écran aussi les autres participants doivent mettre à jour leur applicationSinon, seul le son les atteindra, pas les images partagées.

En plus de cette fonction, de nouvelles fonctionnalités sont également proposées, telles que l’utilisation arrière-plans animés, qui modifient la couleur de l’arrière-plan au fur et à mesure et d’autres encore à découvrir.

Dans le cas de Telegram ne prend généralement pas trop de temps pour implémenter les fonctions qui passent par les versions bêta en premier, il est donc raisonnable de penser qu’ils seront mis à jour sous peu pour ajouter l’option de partage d’écran à tous les utilisateurs. Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore essayé Telegram, vous pouvez télécharger cette application sur Android et iOS.