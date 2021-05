Dans The Heights Review: Magic Touch de Jon M. Chu fait de cette comédie musicale l’un des meilleurs films de l’année

Bien que sa portée visuelle soit massive, In The Heights ne perd jamais sa concentration sur les personnages de son monde, enveloppant ses chansons et son histoire autour d’un cœur chaleureux et battant qui montre une communauté fière d’être qui elle est. C’est un film qui se voit, et ses personnages, comme son public: fièrement, avec une chaleur et un humour bien mérités. Des rêves comme celui-ci, qu’ils soient grands ou petits, ont besoin d’un grand écran pour être vraiment vus; et In The Heights est absolument digne d’être transformé en une grande expérience cinématographique.