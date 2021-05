Dans The Heights Star sur la création d’une nouvelle connexion LGBT pour le film Lin-Manuel Miranda

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Lin-Manuel Miranda est devenu un nom connu grâce à son travail gagnant de Tony, Grammy et Pulitzer sur Hamilton. Mais sa première comédie musicale originale de Broadway In the Heights arrive dans les théâtres et les foyers grâce à l’adaptation cinématographique de John M. Chu. Un certain nombre de changements ont été apportés au film et l’actrice Stephanie Beatriz s’est ouverte sur la création d’une nouvelle connexion LGBT.