Dans The Pit Lane: Lawrence Stroll est-il à court d’argent?

La nouvelle a éclaté le mois dernier que Lawrence Stroll vendait son hippodrome Le Circuit Mont-Tremblant qu’il possédait depuis 2000, demandant pourquoi est-il en train de décharger ses jouets?

Il a généreusement investi dans le circuit de 2,65 milles, un site qui a accueilli le Grand Prix du Canada en 1968 et 1970, en construisant une nouvelle tour de chronométrage et des installations médicales améliorées évaluant le site à plus de 10 millions de dollars.

La vente intervient à la suite de la vente de son penthouse du sud de la Floride qui appartenait auparavant à Oprah Winfrey pour 20 millions de dollars.

De plus, invoquant un conflit d’intérêts avec sa participation dans Aston Martin, il est en train de vendre sa collection de Ferrari vintage de 220 millions de dollars, le joyau de la couronne étant l’ex-Mark Donohue / Roger Penske Ferrari 512m de 25 millions de dollars.

En août 2020, plusieurs sources crédibles du monde du yachting ont déclaré que le superyacht Faith de 200 millions de dollars de Stroll avait été vendu à nul autre qu’un Michael Latifi!

Alors, Lawrence Stroll est-il à court d’argent?

Eh bien, la valeur nette d’un individu peut en effet être immobilisée en actifs et non en espèces, comme l’a plaidé l’ancien milliardaire propriétaire de l’équipe de F1, Sir Richard Branson, qui a été critiqué quand, au début de la pandémie, il a demandé l’aide du contribuable pour sa compagnie aérienne Virgin Atlantic.

Il a répondu: «J’ai vu beaucoup de commentaires sur ma valeur nette, mais cela est calculé sur la valeur des entreprises Virgin dans le monde avant cette crise, et non comme de l’argent sur un compte bancaire prêt à être retiré.»

Branson a une valeur nette de 4,2 milliards de dollars avec 600 millions de dollars en espèces et en investissements en dehors de ses marques Virgin.

Dans le cas de Stroll, il existe des actifs substantiels avec notamment des maisons à Genève, Londres, Québec et l’île caribéenne de Mustique.

Stroll a amassé sa fortune en vendant ses participations, à savoir Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et le joyau de la couronne Michael Kors, lui laissant des ressources substantielles.

Sa valeur nette actuelle s’élève à 3,2 milliards de dollars, en hausse de 1,4 milliard de dollars depuis 2012, de sorte que la vente de certains de ses actifs physiques n’est probablement pas due au fait qu’il a besoin de cet argent. Stroll et le mot consortium vont de pair et comme Branson, il est un expert dans l’utilisation de l’argent des autres.

L’équipe F1 de Branson a été financée par le constructeur de voitures de sport russe Marussia et son équipe de formules par la société d’énergie éolienne chinoise Envision Energy et les deux accords ont considérablement réduit son exposition financière.

Bien que le consortium Stroll’s Yew Tree ait investi 182 millions de livres dans Aston Martin, 500 millions de livres supplémentaires ont été levés par des investisseurs existants, y compris un autre milliardaire Juan Abello.

Cela n’a pas été suffisant par la suite et en octobre dernier, Stroll a refinancé la société avec un paquet de 1,3 milliard de livres sterling.

Cela a laissé à Stroll une dette d’un milliard de dollars au bilan et le journal Times estime un taux d’intérêt moyen à 16%.

Face à l’énorme défi de l’équipe de F1 et en particulier du constructeur automobile Stroll vend probablement ses «jouets» pour qu’il puisse rester totalement concentré sans distractions extérieures.

Pour l’instant, disparu sera la fête témoin de sa somptueuse fête du 60e anniversaire à la Villa Lysis à Capri avec 250 invités en 2019.

Un autre souvenir qui s’estompe sera également le mariage de l’année dernière avec sa petite amie de longue date, Raquel Diniz, au cours duquel il a repris toute l’île de Mustique pendant trois jours. 300 invités ont été transportés par avion avec quelques privilégiés séjournant dans sa maison de 100 millions de dollars appelée ironiquement la Grande Maison!

Donc, la question qui vient en tête de cet article: Lawrence Stroll est-il à court d’argent?

Pas tout à fait, mais plutôt Stroll se rend compte que sa réputation et son héritage reposent sur le succès de son équipe de F1 et de la société automobile Aston Martin, qui nécessitent tous deux son attention et sa concentration absolues. La fête est sur la glace pour le moment.

Il a peut-être la touche Midas, mais il aura sans aucun doute tiré des leçons des souvenirs de la perte de 100 millions de dollars que lui et son partenaire commercial Silas Chou ont subie en investissant dans l’entreprise de bijouterie Asprey il y a 20 ans.

Un article d’opinion de Garry Sloan, auteur de «Dans la voie des stands – F1 exposée», détails sur inthepitlane.com

Copyright © 2020 Garry Sloan