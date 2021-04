Dans The Pit Lane: les tendances du sponsoring en F1?

Dans le COVID-19, le sponsoring sportif mondial a pris un coup dur avec une contraction de 23% sur le marché européen du sponsoring.

Une nouvelle étude de l’European Sponsorship Association et de Nielsen Sport a révélé que la valeur totale du marché du sponsoring en Europe était passée d’un niveau record de 30,69 milliards d’euros en 2019 à 23,63 milliards d’euros en 2020 – son point le plus bas depuis 2010.

L’analyse des chiffres indique que le secteur du sport s’est mieux comporté avec une baisse de 9%.

La Formule 1 a été à contre-courant de la tendance avec quelques accords majeurs récemment conclus et émerge en bonne forme tout bien considéré.

Le parrainage est un vieux chapeau avec les nouveaux mots à la mode tels que les partenaires commerciaux qui occupent une place centrale.

Williams est particulièrement proactif dans sa tentative de changer l’offre narrative pour ajouter de la valeur grâce à l’expertise technique.

Tim Hunt, directeur commercial et marketing de Williams Racing, a déclaré à SportsBusiness: «En Formule 1, les deux choix que vous aviez lorsque vous sponsorisiez une équipe étaient:« Quelle est la taille de votre autocollant sur la voiture? et «voulez-vous Chablis ou Chardonnay dans l’hospitalité».

«Dieu merci, ces jours sont derrière nous. Ces éléments sont toujours des facteurs et feront toujours partie de la proposition, mais la réalité est que sur le marché actuel, nous devons examiner, comment avons-nous réellement un impact fondamental sur le P&L d’une entreprise partenaire?

«C’est la réalité derrière les perceptions d’une équipe de Formule 1 comme étant une machine performante et bien huilée. C’est une manifestation commerciale du cliché selon lequel 18 gars effectuent un arrêt au stand en moins de deux secondes, ce qui est sans doute la définition du travail d’équipe, et c’est la pointe de l’iceberg en termes de culture de la haute performance que nous cherchons maintenant à appliquer. avec nos partenaires. »

Pour mettre en évidence un exemple, Williams a utilisé son expertise en thermodynamique pour aider le sponsor Unilever sur deux projets; En changeant le processus, ils ont produit de la poudre de savon pour la marque Rexona et en améliorant l’efficacité de la fabrication de la crème glacée, ce qui a tous deux apporté des avantages considérables à Unilever.

Comme le dit Hunt, «Une manifestation simple de mon côté est que notre plate-forme de vente disait:« Rejoignez notre équipe », où il dit maintenant« comment pouvons-nous aider? »»

Hunt résume le paysage des commandites post-COVID-19 en disant: «Ils (les partenaires) ne vont pas dépenser l’argent qu’ils dépensaient auparavant pour les globes oculaires ou pour la notoriété de la marque et un logo sur la voiture. Ils vont devoir se sortir de ce que nous avons tous vécu, et je ne pense pas qu’il y ait de meilleur moyen de positionner notre proposition de parrainage pour le moment que de découvrir comment nous pouvons aider nos partenaires à le faire.

De l’autre côté de la médaille, il y a ce qu’un sponsor peut apporter à l’équipe, en particulier avec une expertise technique, faire avancer les entreprises de logiciels et de technologies.

Tom McCormack, directeur des détenteurs de droits de Nielsen Sports, a souligné «une croissance du nombre de fournisseurs de services numériques rejoignant le paysage du sponsoring de la F1.

«Nous nous attendons à voir plus d’entrants de ce secteur au fur et à mesure que la saison 2021 avance.»

Eh bien, il n’a pas tort, jetez un œil aux offres d’une valeur de plus de 2 millions de dollars:

Mercedes – Epson 5 millions de dollars, Crowdstrike 4 millions de dollars, AMD 4 millions de dollars, TIBCO 4 millions de dollars, Pure Storage 3 millions de dollars et Hewlett Packard 2 millions de dollars.

Red Bull – Oracle 30 millions de dollars, Citrix 4 millions de dollars et Hewlett Packard 2 millions de dollars.

Ferrari – Kaspersky 4 millions de dollars.

McLaren – Dell 15 millions de dollars, Dark Trace 10 millions de dollars, Arrow Electrics 4 millions de dollars, Cisco 4 millions de dollars, Webex 4 millions de dollars et Splunk 2 millions de dollars.

Aston Martin – Cognizant 15 millions de dollars, NetApp 2 millions de dollars et Sentonel One 2 millions de dollars.

Alpine – Hewlett Packard 3 millions de dollars, 3D Systems 3 millions de dollars et Microsoft 2 millions de dollars.

Alfa Romeo – Zadara 4 millions de dollars, Acer 2 millions de dollars, Additive Industries 2 millions de dollars et Mitsubishi Electric 2 millions de dollars.

Haas – Ionos 2 millions de dollars.

Williams – Versa Integrity 4 millions de dollars et Acronis 3 millions de dollars.

Il est intéressant de noter que certaines transactions consistent en espèces et en espèces, ces dernières correspondant à la valeur des biens et services fournis à l’équipe. Un bon exemple est l’accord de 30 millions de dollars de Red Bull avec Oracle, qui comprend 10 millions de dollars en espèces et 15 millions de dollars de McLaren avec Dell, qui comprend 10 millions de dollars en non-espèces.

C’est donc une bonne nouvelle que les grandes entreprises technologiques qui dépensent beaucoup et que les entreprises technologiques ont engagé 147 millions de dollars en commandite, désolé dans les partenariats commerciaux.

La grille de la F1 repose toujours sur les constructeurs automobiles Renault, Honda, Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo et Aston Martin qui injectent plus d’un milliard de dollars.

En F1, les discussions sur l’argent et les industries sales du pétrole et du tabac contribuent toujours à d’énormes sommes dans les coffres de la F1.

Les compagnies pétrolières ont accumulé 224 millions de dollars – Petronas 100 millions de dollars, Shell 42 millions de dollars, Exxon Mobile 37 millions de dollars, Castrol / BP 22 millions de dollars, PKN Orlen 20 millions de dollars et Gulf Oil 3 millions de dollars.

Philip Morris International de Tobacco et BAT crachent (excusez le jeu de mots) 130 millions de dollars.

Tout comme le bon (mauvais) vieux temps!

En note de bas de page: Williams a récemment annoncé un nouveau sponsor sacrément partenaire commercial sous la forme de la société alimentaire Honibe, propriété d’Island Abbey Foods, propriété de Dorilton Capital.

Un article d’opinion de Garry Sloan, auteur de «Dans la voie des stands – F1 exposée», détails sur inthepitlane.com

Copyright © 2020 Garry Sloan