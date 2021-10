Dans trois ans on pourrait avoir des taxis volants

18/10/2021 à 9h40 CEST

SPORT.es

Pour de nombreuses personnes d’un certain âge, l’idée de faire voler des taxis pour transporter des personnes à travers les villes rappelle de loin la populaire série télévisée d’animation Les Jetsons. Le spectacle des années 1960 mettait en vedette une famille vivant dans une métropole futuriste où les navetteurs se rendaient au travail dans des voitures qui volaient dans les airs. Deux décennies après le début du 21e siècle, et les rêves de science-fiction des créateurs de The Jetsons sont plus près que jamais de se réaliser.

Avec des sociétés comme Uber et Boeing développant des taxis volants eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques), un rapport prédit que d’ici 2040, il y aura 430 000 véhicules de ce type en service dans le monde. Cela survient alors que les drones de livraison sont également de plus en plus développés et testés, et le marché mondial de ceux-ci atteindra 5,6 milliards de dollars d’ici 2028, selon une estimation.

Actuellement, des tests sont en cours sur cette classe de véhicules. Par exemple le véhicule piloté de Joby peut transporter quatre passagers, voyager jusqu’à 200 mph (322 km/ph) et a une autonomie de plus de 150 miles (241 km).