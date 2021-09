Dans un effort pour conserver les papillons, 67 habitats sûrs créés pour les insectes ailés

in

Habitats des papillons : Les papillons sont souvent ignorés dans l’agitation de la capitale nationale, mais en même temps, des efforts sont déployés pour s’assurer que ces insectes disposent d’un espace où ils peuvent se nourrir. Selon un rapport publié dans IE, le mois de septembre est marqué comme le mois des grands papillons en Inde dans tout le pays afin de célébrer les papillons et de conserver leurs habitats. Dans le cadre de la célébration, une «promenade des papillons» a été organisée au sanctuaire de faune d’Asola Bhatti à New Delhi, au cours de laquelle Sohail Madan de la Bombay Natural History Society (BNHS) a été cité par le rapport comme disant que les papillons avaient une relation étroite avec des plantes. Madan a ajouté qu’une fois que les œufs sont pondus par les papillons sur les feuilles, ils ne voient plus jamais leur progéniture et que la plante agit comme la mère porteuse des œufs.

Au cours de la promenade, les passionnés pouvaient voir 16 espèces de papillons en l’espace de 30 minutes, tandis qu’une marche de trois à quatre heures pouvait mettre le promeneur face à face avec environ 30 à 40 espèces.

Les papillons aident à la pollinisation, mais selon Madan, ce n’est que le rôle secondaire que jouent les insectes ailés dans l’écosystème. Il a dit que le rôle principal que jouent les papillons dans l’écosystème est de constituer de la nourriture pour d’autres créatures à tous les stades de leur vie. En tant que chenilles, elles servent de nourriture aux oiseaux, aux araignées ainsi qu’aux guêpes, alors qu’à l’âge adulte elles sont censées procréer. Sur les centaines d’œufs que les papillons pondent à l’âge adulte, seuls deux ont besoin de se maintenir pour qu’une population stable soit maintenue. Ainsi, si les papillons finissent par disparaître, le cycle alimentaire est perturbé. Il y a quelques années, le BNHS a décidé de développer un couloir de papillons dans la capitale nationale en construisant des habitats pour les insectes, et jusqu’à présent, le groupe a réussi à créer 67 de ces habitats pour les papillons reliant les parcelles forestières de la ville afin que les insectes peuvent voyager en toute sécurité et devenir plus diversifiés sans aucune menace majeure.

