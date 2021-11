Dans un événement qui mêlera MMA et boxe, Frank Mir assure qu’il touchera le plus gros salaire de sa carrière

Ancien champion de UFC, Frank Mir aura une nouvelle expérience dans son prochain combat. Demain samedi, vous verrez l’action à Triller Triad, un événement qui combinera les MMA et le Boxe. Dans le combat principal de la carte, il affrontera le boxeur Kubrat Poulaev.

Dans une interview avec L’Heure MMA, Le vétéran est heureux de l’opportunité de participer à l’événement et a révélé qu’il recevra un paiement inhabituel, qui pourrait atteindre un million, un montant qui est rarement payé en UFC.

« En fait, si je gagne et que j’obtiens mon bonus, j’atteins essentiellement 7 chiffres. Je n’ai jamais été à 100 000 $ dans le monde du MMA. Je pense que c’est la preuve de ce que fait Triller, d’augmenter les paiements et de diviser les bénéfices. Moi et Brock Lesnar avons vendu beaucoup de PPV, mais nous n’avons même pas pris 10% de ce qu’ils ont fait. » expliqué J’ai regardé.

Grand nom dans l’histoire des poids lourds, Frank Mir combattu cinq fois pour la ceinture UFC et est devenu champion de division linéaire et intérimaire. Dans le combat de UFC 100 de face Brock Lesnar, vendu 1,6 million de commandes de à la carte se classant dans le huitième événement à la carte le plus vendu dans l’histoire de l’organisation.

La déclaration de J’ai regardé, expose la vision des combattants sur les paiements de UFC, Dana Blanc déjà reçu les critiques de Jake Paul, Paulo Costa, Francis Ngannou et Joanna Jedrejczyk pour les salaires actuellement versés.

