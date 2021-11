Dans un geste surprise, Elizabeth Holmes témoigne au procès pour fraude de Theranos

Elizabeth Holmes, fondatrice et PDG de la société de tests sanguins en disgrâce Theranos, a pris sa propre défense vendredi soir, dans un geste surprise de l’équipe de défense. Holmes est jugé pour fraude par fil et complot en vue de commettre une fraude par fil, pour avoir prétendument induit en erreur des investisseurs et des patients au sujet du dispositif de test sanguin de Theranos.

Holmes a pris la parole juste après 18 h HE vendredi, à la surprise de la plupart des personnes présentes dans la salle d’audience. La rédactrice en chef de Verge, Liz Lopatto, qui a couvert le procès, a déclaré que Holmes semblait détendue alors qu’elle répondait aux questions sur ses antécédents et l’entreprise.

holmes a beaucoup souri sur le stand. elle semble détendue. beaucoup d’entre vous m’ont posé des questions sur sa voix. ça ne me semble pas si bas ? mais quand elle frappe une syllabe pour mettre l’accent, elle baisse son ton. – Elizabeth Lopatto (@mslopatto) 19 novembre 2021

Theranos était autrefois évalué à environ 9 milliards de dollars avant que le journaliste d’investigation John Carreyrou n’écrive un article pour le Wall Street Journal affirmant que l’entreprise n’utilisait pas son propre appareil pour les analyses de sang qu’elle effectuait, et les employés de l’entreprise craignaient que l’appareil ne l’ait pas été. précis. Après que d’autres rapports du WSJ ont montré que les tests de l’entreprise étaient défectueux et qu’elle a annulé deux ans de résultats de son appareil de test sanguin Edison, Holmes a été interdit d’exploitation de laboratoires et Theranos a été dissous en 2018.

Le gouvernement a clôturé son dossier vendredi matin, après plusieurs semaines, au cours desquelles des dizaines de témoins ont témoigné sur Holmes et le travail effectué par Theranos. On s’attend à ce que son équipe de défense soutienne que Ramesh « Sunny » Balwani, l’ex-petit ami et partenaire commercial de Holmes chez Theranos, était abusif envers elle et « que tout succès qu’elle a obtenu était à cause de lui ». Balwani est jugé séparément l’année prochaine.