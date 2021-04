Dans un gotcha inversé, le sénateur républicain fait la promotion de la proposition d’infrastructure la plus populaire de Biden ⋆ .

L’American Jobs Plan (AJP) du président Joe Biden a reçu un coup de pouce hilarant cette semaine lorsqu’un sénateur républicain, Marsha Blackburn du Tennessee, a involontairement annoncé les faits saillants et les dispositions populaires comme s’il s’agissait de mauvaises choses.

Oh, Marsha, Marsha, Marsha.

Mais cela a donné au Comité national démocrate la chance de s’amuser!

Ces 400 milliards de dollars investissent en effet dans une partie négligée et cruciale de notre économie: prendre soin de certains des plus vulnérables d’entre nous et respecter les personnes qui s’occupent de ces soins avec un salaire décent et le soutien dont elles ont besoin. Il élargirait l’accès aux services de soins à domicile et communautaires (HCBS) couverts par Medicaid et paierait les personnes qui lui fournissent un salaire décent. Ce qui est d’ailleurs très populaire auprès des électeurs.

Un nouveau sondage des électeurs probables d’Invest in America et de Data for Progress montre que 71% des électeurs probables soutiennent l’investissement et 19% s’y opposent, soit une marge de 52 points. Même 58% des républicains soutiennent les investissements dans l’économie des soins en général. Le sondage a également testé le soutien des éléments individuels qui peuvent être inclus dans la deuxième proposition de Biden pour les infrastructures: «accès à des services de garde d’enfants abordables, accès à des soins abordables pour les personnes âgées et les personnes handicapées, s’assurer que les soignants reçoivent un salaire décent, payer de nouveaux emplois pour les prestataires de soins et veiller à ce que tous les travailleurs aient accès à des congés familiaux et médicaux payés. »

Ces 400 milliards de dollars pour des soins abordables pour les personnes âgées et les personnes handicapées ont recueilli le plus grand soutien – 79% à 14% contre. C’est un Marge de 65 points. Alors, oui, les démocrates ont des raisons d’amplifier le tweet de Blackburn vantant cet investissement. Cela ne s’arrête pas aux soins pour les personnes âgées et handicapées, cependant, car le salaire vital pour les prestataires de soins, les congés familiaux et médicaux payés, les services de garde d’enfants abordables et la création de nouveaux emplois pour les prestataires de soins reçoivent tous un soutien de 71% ou plus, soit plus de Marges de 50 points.

Et en voici une vraiment intéressante.

Plus précisément, nous avons demandé aux électeurs probables s’ils pensent que la prestation de soins est une responsabilité à la fois des individus et du gouvernement ou uniquement du domaine des individus. Nous constatons qu’avec une marge de 26 points, les électeurs probables conviennent que la prestation de soins est une responsabilité à la fois individuelle et sociale que le gouvernement fédéral devrait faire davantage pour soutenir. Les démocrates et les indépendants pensent tous deux que la prestation de soins est une responsabilité individuelle et sociale par une marge de 65 points et 17 points. Les républicains sont divisés: 38% pensent que la prestation de soins est à la fois une responsabilité individuelle et sociale et 50% pensent que c’est uniquement une responsabilité individuelle.

La prestation de soins est considérée, par une bonne majorité de la population électorale, comme le domaine du gouvernement et des particuliers et que le public n’est pas particulièrement accro à ce qu’est la définition d ‘«infrastructure». Ils ne semblent pas du tout avoir de problème à intégrer l’économie des soins à l’économie des transports – si tout cela signifie des emplois et une vie meilleure, c’est assez bien.

C’est un sondage partisan, bien sûr. Mais cela n’en fait pas une valeur aberrante. Un sondage Morning Consult également publié cette semaine donne un soutien de 76% à la prestation de soins, rivalisant avec l’approbation de 77% pour les 115 milliards de dollars pour les autoroutes, les routes et les rues. Notamment, la disposition qui obtient le plus fort soutien dans le sondage Morning Consult est les 18 milliards de dollars pour la modernisation des hôpitaux pour anciens combattants. Il obtient l’approbation de 80%. La société américaine veut prendre soin les uns des autres. Même les républicains votants, bien que les gens qu’ils élisent ne semblent pas comprendre ce message.

Si l’année écoulée a démontré quoi que ce soit, elle a montré l’avantage que tant de familles vivent depuis des années, sans garde d’enfants ni soutien aux personnes âgées, sans congé familial et médical payé, et sans une économie de soins solide pour nous soutenir tous. Cela a été particulièrement vrai pour les femmes qui ont été forcées de quitter leur emploi de manière disproportionnée pour s’occuper des membres de leur famille, y compris l’école à la maison de leurs enfants. Ce n’est pas un saut pour les gens de voir que les investissements dans les infrastructures font partie intégrante d’une stratégie anti-récession qui vise à créer des emplois et à répondre aux besoins du public. Un investissement dans le soutien du capital humain – en créant une force de soins bien rémunérée – fait les deux. Il aide à créer une main-d’œuvre soignante professionnelle et qualifiée avec un salaire décent et le soutien dont elle a besoin pour effectuer le travail le plus nécessaire. Elles permettent à leur tour au reste de la main-d’œuvre, en particulier aux femmes, de reprendre leur travail, de gagner un revenu et de participer à l’économie.

Sur le plan personnel, tant de familles ont été placées dans la position déchirante de devoir chercher des soins pour leurs parents et grands-parents, même avant la pandémie. Trouver un foyer de soins qui dispose d’un personnel adéquat, qui répond aux besoins des familles, qui semble juste propre et sûr et un endroit où l’on peut faire confiance à ses proches a toujours été un défi. Ce que Biden veut faire avec cette proposition, c’est donner aux familles une option viable pour aider à prendre soin des personnes handicapées et des personnes âgées à domicile – pour leur permettre même de rester chez elles. Cela pourrait signifier tout, des préposés personnels à l’aide au bain et aux médicaments, aux courses, au nettoyage et à la préparation des repas. Cela pourrait signifier aider les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou de développement à trouver un emploi et à réussir par elles-mêmes.

La pandémie a tellement intensifié la conscience de nos systèmes de soins de longue durée brisés. Biden reconnaît que l’économie des soins – comme les routes en ruine, les ponts et les systèmes d’eau du pays – a été négligée pendant trop longtemps. Il fait également le pari que le public américain est d’accord. Jusqu’à présent, cela fonctionne probablement parce que la pandémie a exposé et approfondi l’économie des soins fracturée.

Le public est prêt à accepter une infusion d’argent et d’aide gouvernementale en raison du plan de sauvetage américain – la réponse COVID-19 de Biden. Enfin, le fait d’avoir un gouvernement qui s’en fout et qui a fait quelque chose pour, oui, nous sauver, a montré aux Américains qu’il peut et doit jouer un rôle beaucoup plus important dans leur vie pour les bonnes choses. Comme les vaccins. Comme un service postal qui fonctionne comme il est censé le faire et qui l’a toujours fait.

Alors, oui, Marsha Blackburn, c’est ce que Biden veut réparer. Alors merci d’avoir aidé à promouvoir ses plans!

