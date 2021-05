Dans un mouvement historique, du personnel en uniforme nommé comme secrétaires supplémentaires et conjoints

Le Lt Gen Anil Puri a été nommé secrétaire supplémentaire du Département des affaires militaires (DMA).

Pour la première fois dans l’histoire des forces armées indiennes, du personnel en uniforme de l’armée de terre, de l’air et de la marine a été officiellement nommé secrétaire supplémentaire et co-secrétaires au ministère de la Défense (MoD). Cela aidera à rationaliser les pouvoirs de prise de décision et d’autres fonctions.

Quand l’ordre a-t-il été émis?

Dans un ordre publié plus tôt cette semaine, le Comité des nominations du Cabinet (ACC), qui est dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, le lieutenant-général Anil Puri, a été nommé secrétaire supplémentaire au Département des affaires militaires (DMA).

Le major gén K. Narayanan, le contre-amiral Kapil Mohan Dhir et le vice-maréchal de l’air Hardeep Bains sont tous les trois maintenant co-secrétaires au sein de la DMA. Le bureau de DMA en est maintenant à sa deuxième année de création. Dans le cadre des grandes réformes engagées au ministère de la Défense, ce bureau a été créé en 2020 et est dirigé par le CDS Gen Bipin Rawat.

Jusqu’à présent, les dossiers devaient être envoyés au secrétaire, DMA pour que toute décision soit prise. Avec ces nouvelles nominations, le mouvement des dossiers sera désormais plus fluide et les décisions seront prises plus rapidement en fonction des pouvoirs qui leur ont été délégués.

Qu’est-ce que ça veut dire? Vue d’un vétéran de l’armée indienne

Le lieutenant-colonel Manoj K Channan, vétéran de l’armée indienne, explique: «C’est une décision importante car le CDS / DMA peut désormais s’occuper des achats quotidiens avec les pouvoirs financiers qui ont maintenant été officialisés. Cela devrait conduire à une réduction significative du processus d’achat des équipements et des magasins nécessaires pour lutter contre la pandémie ravageuse ou contre la PLA belligérante au niveau de la ligne de contrôle réel (LAC). »

«Cela permettrait une décentralisation du fonctionnement des nominations au niveau de la JS qui, bien entendu, serait surveillé par le secrétaire supplémentaire et le secrétaire DMA», explique le Lt Col Channan.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, il dit: «Il reste à voir si de telles réformes sont promulguées aux QG de service pour les dépenses en capital et réduisent ainsi les délais et comblent les lacunes qui existent. On peut noter que 60% du matériel des forces armées est obsolète et doit être remplacé. »

Département des affaires militaires

En décembre 2019, le Financial Express Online avait annoncé que le CDS nouvellement nommé dirigerait également le Département des affaires militaires (DMA) au sein du ministère de la Défense et en ferait le secrétaire.

La charte de ses fonctions le désignait comme le point de contact unique du gouvernement sur «toutes les questions militaires» et pour prendre en charge les trois services.

Le mandat de la DMA est de se concentrer sur la cohésion dans les achats et aussi sur la restructuration des commandements militaires pour une utilisation optimale des ressources grâce à la mise en place de commandements interarmées / de théâtre et aussi sur la cohésion des opérations.

Et, dans les trois ans suivant sa prise de fonction, le CDS devrait assurer la cohésion des trois services dans les domaines de l’exploitation, de la logistique, du transport, de la formation, des services de soutien, des communications, des réparations et de la maintenance.

