Dans un plan ascendant, Pedro Guevara se produit ce samedi à Cuernavaca, au Mexique

in

(Photo : fichier)

Avec la ferme intention de continuer à grimper dans les classements mondiaux, l’ancien champion de mouches légères du World Boxing Council (WBC, pour son sigle en anglais), le Mazatlan Pedro Guevara sera présenté ce samedi au Jardin des Orchidées de Cuernavaca, Morelos.

Grâce à l’intervention de son promoteur Vicente Ruiz, leader des Promotions R-33, Pedro Gibran Guevara Rocha, il fera le deuxième engagement cette année, lorsqu’il rencontrera Marlon Leonardo Ríos Sariñana de Durango, dans un duel convenu à huit rounds en super poids mouche.

L’ancien propriétaire de la ceinture verte et or WBC de 108 livres, vient de livrer un formidable KO à Samuel Gutiérrez, le 10 juillet à Ciudad Acuña, Coahuila, ajoutant sa 37e victoire, avec 22 KO, en échange de 3 défaites et une technique dessiner.

Dans le duel stellaire de la soirée, Iván « Niño Maravilla » Morales, frère des anciens champions du monde Erik « Terrible » Morales (super poids coq, poids plume, super poids plume et super léger) et Diego Morales (super poids mouche), cherchera à reprendre le chemin de triomphe, en tête de la jolie carte, qui comptera comme invitées spéciales les sœurs Mariana “Barby” Juárez et Lourdes “Little Lulú” Juárez, actuelle championne du monde WBC des super-mouches.