Dans un premier temps, Indian Railways propose une SOP pour que le personnel fasse face aux incendies de train

Les SOP expliquent comment éviter les pertes de vie et minimiser les dommages matériels en cas d’incendie d’un train. (photo : .)

Compte tenu des anciens incidents d’incendie qui ont eu lieu sur le réseau des chemins de fer indiens, y compris l’incendie d’un Shatabdi en marche au mois de mars, le ministère des Chemins de fer a élaboré une procédure opérationnelle standard (SOP) sur les incidents d’incendie pour les personnes à bord comme ainsi qu’en gare et ailleurs. Les SOP expliquent comment prévenir les pertes de vies humaines et minimiser les dommages matériels en cas d’incendie d’un train, selon un rapport d’IE. Le matériel de formation pour le personnel ferroviaire développé conformément à la nouvelle SOP indiquait que davantage de personnes victimes d’accidents de train avaient expiré en raison de la suffocation due à la fumée plutôt que de la combustion réelle. Les gaz toxiques comme le CO, le CO2, etc., étant plus légers, circulent dans la partie supérieure lors des incendies tandis que l’oxygène dans la partie inférieure.

Le SOP, créé par le transporteur national pour la première fois, mentionnait qu’il fallait conseiller aux passagers des chemins de fer de ramper sur le sol au lieu de courir et aussi de prendre un chiffon humide et de se couvrir les narines. Le 13 mars, un autocar New Delhi-Dehradun Shatabdi Special a pris feu peu après avoir traversé Raiwala dans l’État d’Uttarakhand. Le train a été arrêté, les passagers à bord ont été sortis et avant que le train ne soit envoyé en route vers Dehradun, la voiture a été détachée. Selon la sonde, l’incendie pourrait être dû au fait de fumer dans les toilettes. À présent, Indian Railways dispense une formation à tout le personnel concerné conformément à la nouvelle SOP sur ce qu’ils doivent faire en cas d’incendie.

Selon le document SOP, généralement, le temps disponible pour le sauvetage est de quelques minutes avant que la fumée ne se remplisse et que les passagers à bord commencent à être désorientés. La fumée peut entraîner une suffocation ainsi qu’une perte de conscience en deux minutes. Le document indique en outre que le feu dans les vêtements personnels peut provoquer une perte de conscience en 10 à 15 secondes et la mort ou une incapacité en cinq minutes environ. Normalement, rien ne doit être administré par voie orale à la personne blessée, mais s’il y a un retard de traitement médical de plus de quatre heures, alors des boissons de SRO de préférence des sodas biogazeux doivent être administrées, selon la POS.

Le document SOP, selon le rapport, a également recommandé que dans chaque train, une équipe d’action instantanée en feu soit formée de manière routinière. L’équipe comprendra des chauffeurs, des TTE, des gardiens ainsi que d’autres membres du personnel. En outre, cela inclura également les personnes sous contrat, telles que le personnel de garde-manger et de nettoyage. Il a également déclaré que les numéros de téléphone portable de ces membres du personnel devraient être avec les agents des chemins de fer à chaque voyage en train afin qu’en cas d’incendie, la coordination soit instantanée. Le document SOP nouvellement créé prévoit également la formation de toutes ces personnes à l’utilisation des extincteurs à bord. Il y a au total 18 extincteurs, situés à divers endroits, dans chaque train en marche.

