Dans un premier temps, le Kerala rend l’inscription obligatoire pour les prestataires de tourisme d’aventure

Dans une étape majeure vers le maintien des normes et des services de réglementation offerts par les prestataires de tourisme d’aventure, le gouvernement de l’État du Kerala est peut-être le premier gouvernement à avoir demandé à tous ces opérateurs un enregistrement obligatoire. Conformément à la récente décision prise par le gouvernement de l’État, les opérateurs de tourisme d’aventure fournissant des services aériens, terrestres et maritimes devront obligatoirement s’enregistrer auprès du gouvernement de l’État pour gérer leurs opérations, ont rapporté les agences de presse ANI et Mathrubhumi.

Kerala Adventure Tourism Promotion Society (KATPS), qui relève du Département du tourisme de l’État, a formulé la procédure et les protocoles qui doivent être suivis par les prestataires de services touristiques de l’État. Auparavant, la KATPS avait également mis en place un comité d’experts pour déterminer les directives et les normes de sécurité pour le tourisme d’aventure. Le comité dirigé par l’ancien directeur général de KATPS, feu Manesh Bhaskar, avait étudié plus de 30 activités de tourisme d’aventure proposées dans différentes destinations touristiques de l’État et formulé des directives de sécurité pour celles-ci.

Le directeur du tourisme, VR Krishna Teja, a récemment déclaré que le secteur du tourisme d’aventure avait un très grand potentiel, en particulier au lendemain de la pandémie de coronavirus. Le responsable a ajouté qu’avec l’enregistrement obligatoire et la réglementation stricte des activités des prestataires de services, l’État attirera encore plus de touristes de différentes régions du pays et du monde. Le responsable a ajouté que cette décision renforcerait la confiance des touristes dans les prestataires de services de tourisme d’aventure de l’État.

Conformément à la nouvelle réglementation, l’enregistrement sera obligatoire pour tous les prestataires de services. Le directeur du tourisme de l’État achèvera l’enregistrement d’un établissement touristique pour une durée maximale de deux ans après les visites physiques et les contrôles des sites effectués par les responsables du tourisme. Une fois que l’installation touristique aura été approuvée par les responsables de l’inspection, elle recevra l’autorisation d’opérer dans l’État pendant deux ans. Après l’expiration d’une période de deux ans, les nouveaux règlements prévoient le renouvellement de la licence après avoir rempli le même ensemble de conditions et de normes.

