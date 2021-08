in

1/2

Dans un top noir, la silhouette de Livia Brito se dessine en pleine nuit | Instagram

Dans un top noir, la silhouette de Livia Brito se dessine en pleine nuit

Peu après la tombée de la nuit, Livia Brito, apparaît dans une image dans laquelle sa silhouette caractéristique brillait sur le sable, la “cubain“porte un haut noir et un short en jean dévoilant sa petite taille et son ventre marqué, appréciés malgré l’image morose.

Encore une fois, Livia Brito, se rend dans une solitude plage, l’un de ses endroits préférés par excellence et d’où elle a été capturée dans une image dans laquelle elle apparaît au milieu du coucher de soleil.

Pour le protagoniste de “La Desalmada”, Livie Brito, tout moment est idéal pour être en présence de la mer et écouter son son relaxant, comme le montre l’une des images qui circulent dans les nombreuses pages de fans que la plate-forme abrite dédiées au “actrice de télévision“.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Le célèbre Youtubeur et Tik Toker, qui a également ajouté plus d’abonnés sur Instagram, où il accumule un peu plus de 6 millions d’abonnés, a partagé un grand nombre de sessions en pleine nature, ce qu’elle a indiqué qu’elle apprécie beaucoup.

Dans beaucoup d’entre eux, c’est son complice et partenaire, Mario Martínez, qui est apparu à plusieurs reprises avec le tag @yosmimariano dans diverses publications de l’interprète de “Image de balise Fernanda Linares“.

Apparemment, l’entraîneur de Livia Brito Pestana est devenu son inséparable dans bon nombre des nouvelles aventures que le natif de Ciego de Ávila, Cuba a entrepris.

Cela peut vous intéresser Dans une tenue noire Livia Brito arbore une taille dans la mer

L’actrice dont on se souvient de “Le pilote“où elle a joué le personnage, Yolanda Cadena, l’a surprise” aLIVIAnados “dans l’une des images qui circule sur la fan page avec une photographie audacieuse dans laquelle elle portait une silhouette formidable sur la plage.

Le “mannequin” qui joue aujourd’hui dans le mélodrame de José Alberto “El Güero” Castro où elle partage le générique avec José Ron, l’acteur avec qui elle a joué dans le mélodrame “La fille italienne vient se marier” et avec qui elle a eu une relation .

L’image n’est pas passée inaperçue auprès d’un utilisateur de la plateforme, il y a eu 270 personnes qui ont donné “J’aime” à la publication.

Dans l’intrigue inspirée du mélodrame colombien “La Dama de Troya”, l’artiste de 35 ans partage des crédits avec d’autres grandes figures du médium telles que Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Sergio Basáñez, Cecilia Galliano, Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Alberto Estrella, Verónica Marbré,

Julio Vallado, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno, Gonzalo García Vivanco, Azela Robinson entre autres.

Ana Martín, a été l’une des premières actrices à faire partie de la distribution, bien qu’il y a quelques jours à peine, l’artiste ait terminé ses enregistrements dans le roman et ait dit au revoir à ses compagnons au milieu de messages d’adieu divers et affectueux.

Cela peut vous intéresser A la Michael Jackson, Livia Brito bouge la silhouette dans Tik Tok

critiques

Le retour de Livia Brito à la télévision a été une décision répréhensible pour de nombreuses personnes qui, sur les réseaux sociaux, ont exprimé leur désaccord avec les gros scandales que l’actrice mémorable de “Doctors: Life Line” a joué en 2020.

Après avoir été considéré comme une personne indésirable au Mexique après la forte polémique dérivée de la dispute scandaleuse dans laquelle il a attaqué un paparazzi.

Bien que Livia Brito ait été punie par certains producteurs la laissant hors de certains projets entraînant une absence de plusieurs mois,

La présentatrice de “Dancing for a dream” est revenue avec plusieurs esprits et c’est cette nouvelle production qui lui a donné l’opportunité de reprendre sa carrière.

Ses détracteurs n’oublient pas que la “youtubeuse” déclarera qu’elle déteste les Mexicains au milieu des disputes dans lesquelles elle a joué pendant l’une de ses vacances à Quintana Roo.

Cela peut vous intéresser.Géraldine Bazán boycotte-t-elle le mariage d’Irina avec une lettre au Vatican ?

De même, beaucoup remettent en question ces faits, les décrivant comme injustes étant donné que Brito Pestana n’a pas présenté d’excuses formelles à la personne lésée et n’a pas agi avec « humilité » selon certains des commentaires.