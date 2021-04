Dans un virage sans surprise, un lycée voit sa “ vente aux enchères d’esclaves / de marque ” annulée – RedState ⋆ .

Je n’aime pas la culture de l’annulation, mais il est facile d’imaginer que cela obtienne 86 points.

Faith, le Dakota du Sud n’a probablement pas grand-chose à faire.

En tant que 135e plus grande ville de l’État, elle compte un peu plus de 400 habitants.

L’âge médian est de 40 ans et le revenu moyen des ménages est de 51 069 $.

Le loyer mensuel médian est de 294 $ et la valeur médiane de la maison est de 87 000 $.

Oh, et le lycée organise un événement annuel Slave / Branding.

Alors voilà.

Sinon, pas grand chose à dire.

Cependant, ce dernier élément a récemment attiré l’attention.

Fixée pour le 26 avril, la vente aux enchères – organisée par le Rodeo Club – se déroule depuis des décennies.

Comment ça marche: Un membre du club est «vendu aux enchères» à un éleveur afin de fournir quelques jours de travail. La candidature sert de don à l’école.

Accompagnant la levée de fonds: un souper de crêpes et une vente aux enchères de tartes.

S’il vous plaît dites-moi qu’il y a aussi une danse carrée.

Quoi qu’il en soit, cette année – peut-être en raison d’une publicité pour l’événement sur Facebook – l’hôte de la Legion Hall, Glenda McGinnis, a envoyé des dizaines de téléphones de recherche de pannes provenant de tout le pays.

Le message diffusé sur les réseaux sociaux pour l’événement montre que le Faith High School Rodeo Club organise un souper de crêpes et une vente aux enchères de tartes ainsi que la «vente aux enchères d’esclaves / de marque», prévue pour lundihttps: //t.co/8fqH8yQyoX – WBTW News 13 (@ WBTWNews13) 23 avril 2021

En fait, certaines personnes étaient consternées – comme Glenda l’a rappelé au Washington Post – «comment un nom aussi raciste et blessant pourrait être utilisé en 2021.»

Elle pensait que les appelants tiraient sa chaîne:

“Je pensais que c’était une blague. Nous organisons l’événement chaque année, depuis environ 40 ans maintenant.

Je suppose que cela vous montre ce qu’était une époque différente il y a 40 ans.

La dame a même été bourdonnée par un buckaroo:

«J’ai … reçu un appel d’un cow-boy local qui m’a dit: ‘Comment ça se passe? Ce n’est pas vrai.’ Je lui ai dit que nous ne faisions rien de mal. Et il a expliqué: «Eh bien, c’est comme ça que ça a été annoncé, c’est faux. “

Glenda – qui est vice-présidente du Community Action Club, qui possède Legion Hall – n’a jamais considéré la partie esclavagiste comme une référence au Vieux Sud:

«Je n’ai même pas pensé à« l’esclavage »en termes racistes. C’est juste que les enfants travaillent gratuitement pour collecter des fonds pour leur club. »

L’esclavage, bien sûr, n’est pas propre à l’Amérique. Cela a affecté différents groupes partout sur la planète.

Comme le note Thomas Sowell, «Le mot même« esclave »dérive du mot pour certains blancs qui ont été réduits en esclavage à grande échelle – les Slaves…»

Néanmoins, Glenda a reçu un appel mercredi – la vente aux enchères avait été annulée.

Elle a déploré: «Nous devions obtenir toutes ces affiches dans toute la ville.»

L’émancipation métaphorique n’aurait pas pu être un choc complet.

Le Post souligne qu’il «y a depuis longtemps des appels aux clubs de tout l’État pour qu’ils cessent d’étiqueter cet esclavage».

Personnellement, j’aimerais savoir comment le «branding» est arrivé là-dedans.

Sur les réseaux sociaux, l’événement a suscité une réponse variée.

Parmi la discussion:

«L’esclavage est offensant.» “Uniquement pour les flocons de neige comme vous.” “[Being offended] sont des déchets sensibles. » «C’est ce qu’on appelle la sensibilité culturelle basée sur l’histoire…»

S’adressant à WaPo, Julian Beaudion – un policier noir et membre de la Coalition pour la justice et l’équité – a fait part de son dégoût:

«’Vente aux enchères d’esclaves?’ L’image de marque? C’est haineux, raciste, et nous l’appelons ce que c’est. »

Julian a parlé de truama:

«Il y a tellement de douleur et de traumatisme dans ce nom pour les Noirs réduits en esclavage et marqués dans les paumes, les épaules et les joues. Si quelqu’un appelle cela la culture d’annulation, pourquoi ne voudrions-nous pas annuler le racisme et apprendre à la prochaine génération à ne pas haïr? »

La représentante d’État Linda Duba a souligné que le Rodeo Club aurait pu simplement changer de nom et continuer à organiser l’événement.

«Au lieu de cela», a-t-elle affirmé, «ils ont affiché une surdité de ton inexcusable. Nous sommes meilleurs que ça.

Le sénateur républicain d’État Ryan Maher est beaucoup moins dérangé:

[Ryan], qui représente des zones proches de Faith, a déclaré qu’il avait grandi avec la phrase utilisée et que les éleveurs donneraient de 300 $ à 400 $ pour les frais du Rodeo Club en échange du travail des enfants.

Il a coloré le brouhaha «absolument fou».

«C’est l’ouest du Dakota du Sud. La plupart des gens ne savent même pas que nous sommes ici », a-t-il déclaré. «Ils doivent descendre de leur cheval et laisser ces enfants être des enfants et faire leur propre truc.»

Plus:

«Plus important encore, occupez-vous de leurs propres affaires. Nous avons notre culture et vous avez la vôtre. Si vous n’aimez pas le nôtre, ne déménagez pas ici et ne venez pas ici.

Ryan a expliqué qu’il considérait simplement la vente aux enchères comme un événement amusant.

Peut-être que le monde de Faith est un peu un dinosaure.

C’est quelque peu approprié; de TravelSouthDakota.com:

Le 12 août 1990, la chasseuse de fossiles Sue Hendrickson a découvert des os de dinosaures lors d’une expédition commerciale de chasse aux fossiles dans une zone près de Faith appelée la formation Hell Creek. Une fois les fouilles terminées, il était clair que ce n’était pas une découverte ordinaire – le fossile était l’un des squelettes de Tyrannosaurus rex les plus complets et les mieux conservés au monde, mesurant 42 pieds de long et estimé à environ 67 millions d’années.

Bonne journée de découverte @SUEtheTrex! #OTD en 1990, l’un des dinosaures les plus célèbres au monde a été découvert par la chasseuse de fossiles Susan Hendrickson près de Faith, dans le Dakota du Sud. Sa découverte a été surnommée «SUE» et son / toujours / le plus grand T. rex le plus complet jamais trouvé. pic.twitter.com/yYzBLQwkOM – Eons (@EonsShow) 12 août 2020

À l’époque, ils auraient sans aucun doute organisé la vente aux enchères.

De nos jours, la culture n’est pas si propice.

De retour à Glenda, elle s’acclimate:

“Maintenant, je vois; c’est un très mauvais choix de mots. Mais je suis assez naïf, je suppose.

