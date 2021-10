Dans une affiche internationale, Miguel “Títere” Vázquez et Oliver “Trombita” Flores concourent pour le championnat Fedelatin WBA

in

L’ancien champion du monde de la Fédération Internationale de Boxe (IBF, pour son acronyme en anglais), Miguel « Títere » Vazquez de Jalisco, et le nicaraguayen classé Oliver « Trombita » Flores, se sont déclarés en poids et prêts à concourir pour le championnat fédéral de la World Boxing Association (WBA), dans la division poids léger.

Après avoir dépassé l’exigence de la pesée, Vázquez et Flores se préparent à jouer dans le duel stellaire de la carte rouge, vous pourrez profiter de ce samedi soir au Verité Social Venue à Monterrey, Nuevo León, qui peut être vu en Amérique Latine à travers les écrans de Combate Space, aux Etats-Unis à travers ESPN+ en association avec Top Rank, et dans le reste du monde à travers IFL TV.

Lors de la cérémonie de pesée qui a eu lieu ce vendredi après-midi dans la capitale du Nouveau Léon, le premier à monter sur la balance a été le “Puppet” Vázquez, qui a enregistré un poids de 60 800 kilogrammes, suivi du Centraméricain “Trombita” Flores , qui a marqué un poids de 61 000 kilogrammes, convenant à ce qui est prédit un combat “à haute tension”.

LA GUERRE DES GÉANTS

Dans un autre duel stellaire de l’undercard offert par Miura Boxing Promotions, dirigé par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté en Amérique latine par Mariana Caballero, le géant américain Brandon Moore (110 900 kg) expose le championnat WBC USNBC Silver des poids lourds, contre Jesús Ángel « Dandy » Nerio de Monterrey (98 000 kg).

DUELS AU PARFUM DE TNT

Le formidable KO du Chiapas Jimerr « Mortero » Espinosa (63 400 kg) affronte le Jalisco Jorge Luis « Silenástico » Melendez (62 800 kg), huit rounds en super-légers, dans l’une des batailles qui a le plus attiré l’attention.

Le cubano-américain Neslan « Pitbull » Machado (56 600 kg), ancien champion international WBA, affrontera Alan « Malagueño » Salazar (56 200 kg) de la capitale, dans un duel en huit rounds des super-coqs ; le combattant de la capitale Christian Uruzquieta (67.800 kg) affrontera le Coahuila Juan “Veneno” Ocura (66.900 kg), huit épisodes en super léger, le Portoricain Jonathan “Geo Don” Lopez (57.900 kg), combattra avec le Durango Jorge “Chocolate » Amaya (57 600 kg), huit rounds au poids plume.

Le dominicain Hendri Cedeño (63.300 kg) affrontera Oscar Moreno (62.400 kg) de la capitale, quatre tours en super-légers ; Julio « Canelito » Luna de Durango (68 100 kg), combattra huit rounds en poids welter avec David « Nene » Rangel (66 700 kg) ; Aarón « Supermán » Silva (73 400 kg) de Monterrey affrontera Juan Carlos « Chiflado » Rojas (73 900 kg) de Coahuila, six rounds en poids moyen ; et le Colombien Jhonatan « Momo » Romero (61 400 kg), affrontera le Coahuila Saúl « Fantasma » Gutiérrez (61 900 kg), six tabdas en super poids plume.