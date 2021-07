Dans une belle tenue, Maribel Guardia ressemble au paradis lui-même

Dans une belle tenue, Maribel Guardia ressemble au paradis même | INSTAGRAM

Sans aucun doute la belle chanteuse, mannequin Oui chauffeur costaricien Maribel Guardia s’est taillé une place dans le cœur des Internautes et téléspectateurs tout au long de sa grande carrière au milieu de la spectacle mexicain étant observés par eux dans différents programmes à travers leurs téléviseurs, mais maintenant, en 2021, les choses ont un peu changé.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Maribel a décidé de remplacer les caméras de télévision par des caméras professionnelles chargées de la capturer. beauté du confort de votre maison et de la sécurité bien sûr, car dans cette situation mondiale, c’est la chose la plus conseillée à faire, et récemment, les cas ont à nouveau augmenté.

Cette fois, nous parlerons d’un La photographie joli coquette que vous avez placé dans votre Instagram officiel dans lequel elle a démontré à ses admirateurs qu’elle est comme le paradis lui-même, en utilisant cet ensemble de couleurs littéral chéri avec de petites boules blanches qui le fixaient.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Dans une robe de gala Maribel Guardia met en valeur sa superbe silhouette

La photo a réussi à attirer beaucoup l’attention des internautes qui l’ont déjà vue accumuler plus de 13 000 likes en seulement trois heures, très peu de temps, mais un nombre qui va sûrement continuer à croître.

Ce divertissement vient égayer les fans du mannequin samedi, qui ont également décidé de nous dédier quelques mots très positifs, nous invitant à toujours avoir de l’amour et de bonnes vibrations dans nos vies pour remercier les dons de Dieu.

Nul doute que Maribel a un grand cœur et est toujours très réciproque avec l’affection qu’elle reçoit des internautes qui lui écrivent également ses beaux et affectueux messages où ils la remercient et la félicitent pour son excellent travail de modelage à domicile. robes et ensembles de vêtements.

Au cas où vous ne le sauriez pas, elle a été sélectionnée par certaines entreprises qui se consacrent à l’envoi de ses vêtements par colis et elle les teste elle-même, elle le partage avec nous afin que nous puissions nous intéresser et peut-être acquérir certains des vêtements dans les magasins pour dont elle est ambassadrice.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De cette façon, vous pouvez rester à la maison, continuer à prendre soin de vous, garder vos fans heureux et bien sûr continuer à travailler, ce qui est l’une des choses que vous aimez le plus parce que vous vous sentez très productif.

Dans Show News, nous continuerons à ne partager que les meilleures et les plus séduisantes photographies de Maribel Guardia, ainsi que toutes les informations intéressantes qui se présentent à son sujet, qu’il s’agisse d’actualités, de curiosités et de tout ce qui est intéressant ou attrayant.