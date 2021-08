« Dans une course normale, nous aurions pu être cinquièmes »

08/08/2021 à 19:44 CEST

L’Espagnol Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) a déclaré après avoir terminé huitième du Grand Prix MotoGP de Styrie que “dans une course normale, sans erreurs”, il aurait pu “avoir terminé cinquième”.

“Dans une course normale, nous aurions pu terminer cinquième, mais cinquième est à quinze secondes du leader et ce n’est pas notre place, c’est très loin”, a-t-il déclaré. Marquez.

“A part ça, je garde les sensations du week-end et de la course, car dans la deuxième course les erreurs sont venues à cause des sensations, car même après l’erreur je n’avais pas le rythme”, admet-il. Marquez.

“La vérité est qu’il y a eu un moment qui a dû Rinçage déjà Classeur proche et je ne pouvais pas, presque trois ou quatre dixièmes par tour m’échappaient, ce qui est scandaleux et je ne pouvais pas », insiste le pilote Repsol Honda sur ses problèmes.

“Dès le premier tour, je n’ai pas retrouvé les sensations avec ce deuxième train de pneus et c’est ce qui m’est arrivé hier en qualifications, qu’avec la première paire de pneus j’étais mauvais et avec le deuxième bon, car aujourd’hui c’était l’autre tout autour, dans la première course j’étais très bon avec les pneus et dans la seconde mal », poursuit-il Marc Marquez.

“Cela arrive et vous devez comprendre pourquoi et je ne suis pas le seul pilote à qui cela arrive parce qu’apparemment Oliveira ou alors Bagnaïa Cela leur est arrivé, mais bon, cela fait partie de la course et il faut être doué et il faudra toujours chercher le meilleur », insiste le pilote Repsol Honda.