Dans une interview avant son combat au Triller Fight Club, Anderson Silva a révélé l’âge auquel il avait l’intention de quitter définitivement le sport.

À un nouveau stade de sa carrière, Anderson Silva n’a pas encore envisagé de se retirer des sports de combat. Rival de Tito Ortiz ce samedi au Triller Fight Club, selon les règles de la boxe. L’ancien champion a dévoilé ses plans de carrière et même quand il veut continuer à concourir.

«Mon objectif est que mon dernier combat soit à 49 ans. Probablement à 49 ans, je vais finir. C’est mon objectif. Battez-vous encore trois ans et le tour est joué, 49 ans, c’est le nombre. Peut-être que je peux me battre plus, mais maintenant mon objectif est que quand j’aurai 49 ans, j’arrêterai de me battre », admis Silva, dans un entretien avec TMZ.

Considéré par beaucoup comme le meilleur poids moyen de tous les temps dans le MMA, Anderson a remporté une belle victoire en juin dernier. A cette époque, il a fait son premier match après avoir terminé son passage en UFC et battre l’ancien champion du monde, Julio César Chavez Jr.

Avis

Désireux de continuer à se battre en boxe, le Brésilien tentera de maintenir son grand moment. Pour cela, le vétéran de la vieille école tentera de battre un autre ancien champion de UFC, l’Américain Tito Ortiz.

Le combat entre Ortiz et Silva ce sera l’une des attractions de l’événement de ce week-end. La carte aura un autre ancien champion de UFC, Vitor Belfort, qui affrontera l’ancien champion du monde de boxe Evander Holyfield dans le combat stellaire de la nuit.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité