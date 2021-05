Dans une lettre adressée au sous-comité américain, Apple répond aux plaintes anticoncurrentielles de Spotify, Match et Tile

En avril, Apple a participé à une audition du sous-comité de la concurrence judiciaire sur la politique de l’App Store et le pouvoir de monopole. Des représentants de Spotify, Match (société mère de Tinder) et Tile ont fait valoir leurs arguments concernant les actions anticoncurrentielles d’Apple.

Dans une lettre officielle aujourd’hui, le chef de la conformité d’Apple, Kyle Andeer, a directement répondu à leurs plaintes. Apple a qualifié le témoignage des entreprises de «plus axé sur les griefs liés aux différends commerciaux avec Apple que sur les problèmes de concurrence avec l’App Store». Apple rentre ensuite dans le détail avec les problématiques soulevées par chaque entreprise…

Avec une attention réglementaire toujours croissante autour de l’App Store d’Apple et son utilisation obligatoire de l’achat intégré pour les applications tierces, Apple continue de se vanter de la façon dont l’App Store prend en charge 2,1 millions d’emplois et une activité économique de 138 milliards de dollars, rien qu’aux États-Unis. Apple affirme que l’App Store offre aux développeurs une plate-forme mondiale pour atteindre les clients et leur permet de tirer parti des innovations d’Apple via des API et de nouveaux frameworks.

Vous pouvez lire la lettre dans son intégralité ici. Nous avons résumé les principaux points d’Apple à chacune des sociétés ci-dessous:

Spotify

Dans son témoignage, Spotify s’est concentré sur la réduction de 30%. Selon les règles de l’App Store, Spotify est actuellement tenu de diviser les revenus de tous les abonnements effectués dans son application qui utilisent le système d’achat intégré d’Apple, la commission d’Apple étant facturée à 30% pour la première année et à 15% pour toutes les années successives que chaque utilisateur reste abonné. En raison de ces frais, Spotify a complètement cessé d’utiliser l’achat intégré à l’application en 2018.

Spotify soutient qu’Apple devrait permettre la concurrence entre les systèmes de paiement numérique concurrents et «permettre à l’offre et à la demande de déterminer quels sont les bons frais». Dans sa lettre, Apple affirme que la commission de l’App Store atteint ou dépasse la commission concurrentielle déterminée par les forces du marché.

Cette affirmation est basée sur sa comparaison de ce que les autres magasins numériques facturent à leurs développeurs, à peu près au moment où l’App Store a été lancé en 2008. Apple fait également valoir qu’il n’a jamais augmenté la réduction de 30%, mais seulement l’abaissé. Lorsque Apple a réduit le taux de commission à 15% pour les abonnements renouvelés pendant plus d’un an, Apple souligne que Spotify n’a pas répercuté cette réduction des coûts sur sa base d’utilisateurs. Il réitère qu’actuellement, moins d’un pour cent des abonnés payants de Spotify sont soumis à des conditions d’achat intégrées, car Spotify inscrit principalement des utilisateurs sur son site Web, via des offres d’opérateurs ou similaires.

L’une des autres grandes plaintes de Spotify à l’audience était qu’Apple ne facture que des commissions sur les produits numériques, pas sur les biens physiques. Il a allégué qu’Apple ciblait spécifiquement les entreprises dans lesquelles Apple était en concurrence avec ses propres offres de services. Apple réfute cela en disant que la distinction numérique / physique existe depuis le début de l’App Store, et Apple n’a lancé des services comme Apple Music ou Apple TV + que plusieurs années plus tard.

Alors qu’un bien / service physique (comme le trajet que vous venez d’Uber, le café que vous commandez chez Starbucks, le concert auquel vous assistez avec des billets de Ticketmaster ou le canapé que vous achetez chez Walmart) est vécu dans le monde physique, un bien numérique / service (comme une épée que vous achetez pour votre personnage dans un jeu vidéo ou une émission que vous diffusez sur votre iPhone) est expérimenté sur votre iPhone et repose principalement sur les technologies, les fonctionnalités et la propriété intellectuelle de l’appareil qui sont essentielles à l’expérience de l’utilisateur. l’application.

Apple a déclaré que la distinction entre les ventes physiques et numériques était alignée sur les autres magasins d’applications et “ avait du sens ”. Il indique que Spotify a grandement bénéficié des règles d’achat dans l’application, car la plupart des clients de Spotify ont été réalisés grâce à des ventes en dehors de l’application Spotify iOS, et par conséquent, Apple ne prend aucune commission de cette base d’utilisateurs.

Correspondre

Le représentant de Match a déclaré au sous-comité de la concurrence qu’Apple souhaitait remplacer l’Internet ouvert par un écosystème App Store fermé. Apple affirme qu’il prend en charge le Web ouvert via Safari – notant que les utilisateurs de Tinder peuvent s’abonner via le site Web s’ils le souhaitent – et l’App Store est un choix alternatif pour accéder au contenu numérique.

Match a déclaré que 15 à 30% étaient des frais trop élevés pour Apple par rapport à un simple système de traitement des cartes de crédit. Apple conteste cela car elle estime qu’elle offre plus de valeur qu’un simple processeur de paiement. Apple affirme que sa commission reflète la valeur de la plate-forme technologique, des outils, des logiciels, d’un marché organisé et de la propriété intellectuelle. L’App Store prend en charge des fonctionnalités riches telles que la gestion des abonnements au contrôle parental, le partage familial et plus encore.

Tinder a soumis une mise à jour à Apple en juin 2019 qui comprenait à la fois une mise à jour des tarifs d’abonnement de l’application et une «alerte voyageur» pour les membres de la communauté LGBTQ +. Apple a expliqué que le nouveau prix d’abonnement de Tinder violerait les règles de la FTC car Tinder n’a pas précisé aux clients qu’ils seraient facturés pour l’abonnement complet de six mois plutôt que pour des frais mensuels. Pendant un mois (et non deux), Apple s’est engagé dans des communications avec Tinder, lui demandant de se conformer aux règles de tarification des consommateurs équitables et expliquant qu’une fois les modifications apportées à la description des tarifs d’abonnement, les mises à jour seraient approuvées. Tinder s’est conformé et en juillet 2019, les mises à jour, y compris l ‘«Alerte aux voyageurs», ont été approuvées. Ceci est un exemple d’Apple engageant des discussions approfondies avec un développeur pour s’assurer que l’application du développeur est mise à la disposition des clients et que l’App Store reste un endroit sûr et de confiance pour les consommateurs.

Un problème spécifique soulevé par Match lors de l’audience était qu’une mise à jour de son application ajoutant une fonction de sécurité pour la communauté LGBTQ + a été suspendue pendant deux mois dans le processus d’examen des applications d’Apple. Il a déclaré qu’Apple leur avait dit qu’il enfreignait une nouvelle politique et ne pouvait pas aider Match à leur indiquer comment le résoudre. Apple dit que c’est inexact. Apple affirme que l’application n’a pas été bloquée en raison de la fonction “ Alerte aux voyageurs ”, mais que le problème provenait d’un changement que Tinder avait apporté à son prix d’abonnement. Apple a déclaré que la structure de prix proposée par Tinder (qui faisait d’un paiement initial de 6 mois ressembler à un abonnement mensuel) violerait les règles de la FTC. Apple dit que l’application a été approuvée dès que la description du prix de l’abonnement a été résolue et qu’elle a été engagée dans des communications avec l’entreprise tout le temps.

Tuile

Apple répond également à plusieurs problèmes soulevés par Tile, fabricant du dispositif de suivi Bluetooth le plus populaire. Apple dit que Tile semble mécontent de l’émergence d’une nouvelle concurrence pour contester sa domination sur le marché des trackers Bluetooth, citant ses propres AirTags, les localisateurs d’articles Chipolo et les SmartTags de Samsung.

Tile s’est plaint que les nouvelles boîtes de dialogue d’autorisation de localisation introduites dans iOS 13 altéraient l’expérience utilisateur de Tile, au moment même où Apple se préparait à lancer son propre accessoire concurrent. Apple affirme que les modifications apportées aux politiques de localisation ont donné aux utilisateurs un meilleur contrôle sur la façon dont leurs informations de localisation étaient utilisées en arrière-plan par des applications tierces et appliquées à tous les développeurs de l’App Store. Apple souligne également que le suivi des articles de Find My ne stocke aucune information sur les serveurs d’Apple car il utilise une conception cryptée de bout en bout, contrairement au système de Tile.

Tile s’est également plaint que la fonctionnalité Ultra-Wide Band de la puce U1 était interdite aux applications tierces. Apple dit qu’une spécification Ultra-Wide Band pour les fabricants de chipsets sera publiée plus tard dans l’année et qu’elle sera basée sur des normes industrielles ouvertes, ce qui signifie que Tile pourra en profiter.

Le témoin de Tile a affirmé qu’Apple: “sais[s] nos détaillants prennent les tarifs, ils connaissent nos marges de vente au détail, ils savent comment fonctionnent nos appareils dans les magasins, ils savent qui sont nos clients, ils connaissent nos tarifs d’abonnement[,] [and] [t]hey sais quelles fonctionnalités les gens utilisent. ” Il y a des années, Apple avait des informations sur la façon dont les produits Tile étaient vendus dans le magasin de détail d’Apple. Il ne s’est pas bien vendu. Tile vend ses produits à travers des dizaines de détaillants à travers le monde et sur son propre site Web. Toutes les informations sur les ventes au détail de l’Apple Store sont à la fois très limitées et très obsolètes et ne diffèrent probablement pas des informations que d’autres magasins physiques ont sur les produits vendus dans ces magasins. Néanmoins, Apple n’a jamais utilisé aucune de ces informations dans la prise de décision relative aux AirTags.

Pendant une courte période, Apple a vendu les produits Tile dans ses magasins Apple. Tile a déclaré au sous-comité qu’Apple avait utilisé les informations recueillies dans le cadre de ce partenariat – telles que les ventes au détail, les marges, etc. – pour décider de la meilleure façon de concurrencer les AirTags. Apple réfute avoir utilisé l’une de ces informations lors de la création de l’AirTag. Il va même jusqu’à dire que lorsque Apple a stocké Tile dans ses magasins, «il ne s’est pas bien vendu».

Conclusion

Spotify, Match et Tile constituent trois des membres fondateurs de la “ Coalition for App Fairness ”, qui attire l’attention sur les pratiques dites anticoncurrentielles d’Apple. L’autre société fondatrice, Epic Games, est actuellement impliquée dans un procès avec Apple au sujet de la politique de l’App Store.

Au cours des deux dernières années, les régulateurs gouvernementaux du monde entier ont ouvert des enquêtes sur l’App Store.

Fin avril, la commission européenne a déclaré qu’Apple avait injustement favorisé Apple Music par rapport à Spotify et à d’autres concurrents du streaming musical, en raison de sa domination monopolistique sur les achats intégrés sur l’App Store. La décision de l’UE était «préliminaire» avec un jugement final attendu dans les mois à venir.

Jusqu’à présent, Apple a répondu à toutes ces demandes d’une nature similaire à celle présentée dans cette lettre. Il n’est pas d’accord qu’il s’agit d’un monopole avec les clients ayant la liberté de choix d’Android, du Web et autres. Il reste à voir si Apple modifiera (ou sera obligé de changer) les règles de l’App Store en raison de cette pression réglementaire. Lors de son dernier appel trimestriel avec les investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a semblé ouvert à cette affirmation selon laquelle «l’App Store et d’autres parties d’Apple ne sont pas coulés dans le béton». En substance, Cook a suggéré que la façon dont Apple gère l’App Store devrait changer dans une certaine mesure.

