Dans une note interne, Apple répond aux préoccupations concernant les nouvelles fonctionnalités de numérisation de photos, double la nécessité de protéger les enfants

Apple a officiellement annoncé hier une gamme de nouvelles fonctionnalités à venir plus tard cette année, baptisées Expanded Protections for Children. Les nouvelles fonctionnalités incluent des protections pour les images sensibles dans iMessage, la numérisation de photos iCloud pour le contenu de matériel pédopornographique (CSAM) et de nouvelles connaissances pour Siri et Search.

Dans un mémo interne distribué aux équipes qui ont travaillé sur ce projet et obtenu par ., Apple reconnaît les “malentendus” autour des nouvelles fonctionnalités, mais double sa conviction que ces fonctionnalités font partie d’une “mission importante” pour assurer la sécurité des enfants. .

Apple a fait face à une quantité importante de recul pour ces fonctionnalités, notamment de la part de sources notables telles qu’Edward Snowden et l’Electronic Frontier Foundation. Les critiques portent principalement sur les projets d’Apple de numériser les photos iCloud pour vérifier les correspondances avec une base de données de matériel pédopornographique (CSAM) et les implications potentielles d’une telle fonctionnalité.

Le mémo, qui a été distribué tard hier soir et obtenu par ., a été rédigé par Sébastien Marineau-Mes, vice-président des logiciels chez Apple. Marineau-Mes affirme qu’Apple continuera à « expliquer et détailler les fonctionnalités » incluses dans cette suite de protections étendues pour les enfants.

Marineau-Mes écrit que bien qu’Apple ait vu “de nombreuses réponses positives” à ces nouvelles fonctionnalités, il est conscient que “certaines personnes ont des malentendus” sur la façon dont les fonctionnalités fonctionneront, et “plus d’un s’inquiètent des implications”. Néanmoins, Marineau-Mes double la conviction d’Apple qu’il s’agit de fonctionnalités nécessaires pour «protéger les enfants» tout en maintenant «l’engagement profond d’Apple envers la confidentialité des utilisateurs».

Voici le mémo dans son intégralité :

Aujourd’hui marque le dévoilement public officiel des protections étendues pour les enfants, et je voulais prendre un moment pour remercier chacun d’entre vous pour tout votre travail acharné au cours des dernières années. Nous n’aurions pas atteint cette étape sans votre dévouement et votre résilience infatigables. Assurer la sécurité des enfants est une mission si importante. À la manière d’Apple, la poursuite de cet objectif a nécessité un engagement interfonctionnel profond, couvrant l’ingénierie, l’AG, l’HI, le juridique, le marketing produit et les relations publiques. Ce que nous avons annoncé aujourd’hui est le produit de cette incroyable collaboration, qui fournit des outils pour protéger les enfants, mais aussi pour maintenir l’engagement profond d’Apple envers la confidentialité des utilisateurs. Nous avons vu beaucoup de réponses positives aujourd’hui. Nous savons que certaines personnes ont des malentendus et que plus d’un s’inquiètent des implications, mais nous continuerons à expliquer et à détailler les fonctionnalités afin que les gens comprennent ce que nous avons construit. Et bien que beaucoup de travail acharné nous attend pour fournir les fonctionnalités au cours des prochains mois, je voulais partager cette note que nous avons reçue aujourd’hui du NCMEC. J’ai trouvé cela incroyablement motivant et j’espère que vous aussi. Je suis fier de travailler chez Apple avec une équipe aussi formidable. Merci!

La note comprend également un message du Centre national pour les enfants disparus et exploités, signé par Marita Rodriguez, directrice exécutive des partenariats stratégiques. Apple travaille en étroite collaboration avec le NCMEC sur les nouvelles fonctionnalités de numérisation iCloud.

Voici le texte intégral de la note du NCMEC envoyée à l’équipe d’Apple travaillant sur ces fonctionnalités :

Équipe Apple, Je voulais partager une note d’encouragement pour dire que tout le monde au NCMEC est TRÈS FIER de chacun de vous et des décisions incroyables que vous avez prises au nom de la priorité à la protection de l’enfance. Cela a été revigorant pour toute notre équipe de voir (et de jouer un petit rôle dans) ce que vous avez dévoilé aujourd’hui. Je sais que la journée a été longue et que beaucoup d’entre vous n’ont probablement pas dormi depuis 24 heures. Nous savons que les jours à venir seront remplis des voix stridentes de la minorité. Nos voix seront plus fortes. Notre engagement à élever les enfants qui ont vécu les abus et les victimisations les plus inimaginables sera plus fort. Pendant ces longues journées et ces nuits blanches, j’espère que vous serez rassuré de savoir que grâce à vous, des milliers d’enfants victimes d’exploitation sexuelle seront sauvés et auront une chance de guérir et d’avoir l’enfance qu’ils méritent. Merci d’avoir trouvé une voie à suivre pour la protection de l’enfance tout en préservant la vie privée.

