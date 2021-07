Dans une percée majeure, des chercheurs indiens repèrent une supernova rare et ultra-lumineuse

La supernova qui a été nommée SN 2020ank est apparue pour la première fois lorsque l’installation transitoire de Zwicky l’a tracée en janvier de l’année dernière. (Image représentative)

Dans une percée significative, des chercheurs indiens ont pu repérer une supernova scintillante et ultra rapide. La supernova est un objet céleste qui emprunte son énergie à un type exotique d’étoile à neutrons et est entouré d’un champ magnétique extrêmement puissant. Selon le Département des sciences et de la technologie (DST), l’étude des supernovae comme des objets spatiaux anciens est extrêmement importante pour sonder les mystères de l’univers primitif, a rapporté l’agence de presse PTI. Les supernovae sont considérées comme des explosions extrêmement énergétiques qui libèrent des quantités d’énergie exorbitantes. Repérer une supernova est également considéré comme un exploit rare au sein de la communauté scientifique, car peu de chercheurs ont pu observer l’objet céleste rare.

Qu’est-ce qui rend Supernova rare et unique ?

Les supernovae trouvent leur origine dans des étoiles massives dont la masse est environ 25 fois celle du Soleil lui-même. Étant donné que ces étoiles sont extrêmement peu nombreuses dans l’univers entier, repérer une supernova émergeant de ces étoiles est une bonne chose. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de faire la lumière sur l’origine de ces objets très lumineux et sur les causes de leur énergie rayonnante.

Quand les scientifiques ont-ils observé la Supernova pour la première fois ?

La supernova qui a été nommée SN 2020ank est apparue pour la première fois lorsque l’installation transitoire de Zwicky l’a tracée en janvier de l’année dernière. L’objet a ensuite été étudié par les scientifiques indiens de l’Institut de recherche Aryabhatta des sciences observationnelles (ARIES) de Nainital en février 2020 et avril 2020. Afin de mieux comprendre l’objet, les scientifiques ont également observé l’objet à travers deux télescopes indiens, à savoir- Télescope Sampurnanand-1,04 m et télescope himalayen Chandra-2,0 m. L’étude qui a été dirigée par le doctorant Amit Kumar a finalement été publiée dans le Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Kumar, dans ses recherches, a découvert que les couches externes de la supernova s’étaient flétries et que le noyau de l’objet brillait férocement. Cependant, l’étude de Kumar indique également que la source derrière la lueur de l’objet est externe.

