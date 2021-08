Dans une première depuis 1996, ULFA-I met fin à l’appel au boycott du Jour de l’Indépendance ; dit “ouvert à la discussion”

Depuis sa création en 1979, ULFA-I lance chaque année l’appel habituel pour un bandh le jour de la République et le jour de l’indépendance. (Express Photo)

Les efforts du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sharma, pour amener l’ULFA (I) à la table de discussion et signer l’accord de paix insaisissable semblent porter leurs fruits, car la tenue militante a maintenant décidé de ne pas appeler au boycott du jour de l’indépendance cette année, une première depuis 1996. .

La tenue, qui avait déclaré un cessez-le-feu de trois mois en mai, a déclaré qu’elle n’appelait pas à un bandh le jour de l’indépendance cette année, en gardant à l’esprit les difficultés rencontrées par la population en raison de la pandémie de COVID-19.

Une déclaration, signée par Rumel Asom, membre de la “cellule publicitaire” de la tenue, a déclaré que l’ULFA-I ne s’engagera pas dans une “manifestation armée” ni n’appellera à “aucune sorte de bandh” ce jour de l’indépendance, en raison de nombreux problèmes, y compris “COVID -19 pandémie, conflits frontaliers dans la région sud-asiatique, inondations et érosion et problèmes de chômage.

Cependant, il a exhorté les gens à protester contre la journée “démocratiquement” en déployant le drapeau de l’ULFA, en portant des badges noirs et en agitant des drapeaux noirs. Il a également soulevé une objection à la célébration du jour de l’indépendance à Assam, affirmant que l’État n’avait «jamais fait partie de l’Inde coloniale», citant le deuxième article du traité de Yandaboo, signé le 24 février 1826, entre les Indes orientales Compagnie et Birmanie.

Depuis sa création en 1979, l’ULFA-I lance chaque année un appel coutumier à un bandh le jour de la République et le jour de l’indépendance, tout en exigeant la création d’un « Assam souverain ». Une faction du groupe dirigé par le président de l’ULFA Arabinda Rajkhowa avait rejoint le processus de paix en 2011 tandis que l’ULFA-I, dirigé par Paresh Baruah, insistait sur ses revendications.

Cependant, la faction dirigée par Baruah semble également se diriger vers le pacte de paix maintenant, car la formation a déjà annoncé qu’elle était prête pour une discussion sur la souveraineté de l’Assam, en mettant en avant des “faits historiques” et conformément à l’objectif de la formation. .

Plus tôt en mai de cette année, Sarma avait appelé le chef de l’ULFA-I, Baruah, à quitter le chemin de la violence et à revenir au courant dominant. Quelques jours plus tard, la tenue a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois mois et a déclaré qu’elle arrêterait toutes les opérations pour la période, citant la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué publié mardi, l’équipe a déclaré: “Nous sommes ouverts aux pourparlers, mais les discussions doivent être conformes à l’objectif de l’équipe – c’est-à-dire restaurer la souveraineté.”

ULFA-I a également exigé que le gouvernement apporte un amendement constitutionnel comme une étape vers les discussions. « L’Inde a amendé la Constitution 104 fois. Pourquoi ne peut-il pas l’amender une fois de plus pour s’asseoir pour une discussion avec nous ? demanda la déclaration.

