Dans une première pour l’Inde, des scientifiques développent un calendrier pollinique pour Chandigarh

Une équipe du Post Graduate Institute of Medical Education & Research de Chandigarh s’est associée à l’Université du Panjab pour développer un calendrier pollinique pour Chandigarh à la suite d’une étude sur les périodicités saisonnières du spectre pollinique en suspension dans l’air, a rapporté l’Indian Express. C’est le premier calendrier de ce type pour une ville indienne.

Les personnes souffrant d’allergies saisonnières ont tendance à souffrir de pollinose, de rhume des foins et de rhinite allergique au printemps, causées par le pollen libéré par les plantes. L’équipe a entrepris l’étude pour répondre à ces préoccupations et a exploré les saisons polliniques, les intensités respectives, les variations, ainsi que les types de pollen importants sur le plan aérobiologique dans la ville.

Les saisons dominantes de pollen aéroporté étudiées étaient l’automne et le printemps. Les recherches de l’équipe ont été publiées récemment dans Atmospheric Environment, une revue internationale réputée à comité de lecture.

L’enquêteur principal, le Dr Ravindra Khaiwal, professeur supplémentaire de santé environnementale au Département de médecine communautaire et à l’École de santé publique, a déclaré que le couvert forestier de Chandigarh avait connu une augmentation remarquable ces dernières années. Il a mentionné qu’une augmentation des espaces verts entraîne une augmentation du pollen en suspension dans l’air, augmentant ainsi les affections allergiques liées au pollen.

Le président, le Dr Suman Mor, a déclaré que l’objectif de l’étude était d’apporter des informations saisonnières sur le pollen en suspension dans l’air à la population la plus sensible aux réactions allergiques, aux professionnels de la santé, aux scientifiques et aux décideurs politiques afin de les familiariser avec les changements environnementaux afin que d’autres stratégies d’atténuation puissent être mises en place. développé.

Le Dr Ashutosh Aggarwal, professeur et chef du département de médecine pulmonaire au PGI, a déclaré que les résultats de l’étude amélioreraient la compréhension des saisons polliniques en suspension dans l’air et pourraient aider à minimiser davantage les allergies au pollen.

Le calendrier permet aux professionnels de la santé et aux personnes souffrant de réactions allergiques d’identifier les déclencheurs d’allergies probables. Cela les aiderait à limiter l’exposition pendant les périodes de charges polliniques élevées, a déclaré le Dr Khaiwal.

Il a ajouté que la plupart des espèces de pollen découvertes par l’étude avaient un potentiel allergène élevé.

