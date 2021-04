Dans une saison surréaliste, les Oscars 2021 ont trouvé leur pertinence. Voici comment ⋆ .

Brady Jandreau dans une scène de «The Rider» de Chloé Zhao.

(Sony Pictures Classics)

Par CARLOS AGUILAR

Comment le favori des Oscars obtient des performances brillantes de non-acteurs

CIEL OUVERT TEINTÉ avec les teintes intenses du crépuscule au-dessus de vastes paysages américains dans les films de Chloé Zhao.

Sur le sol, dans de vastes pâturages ou des routes sans fin inexplorées, son regard humaniste pointe vers les gardiens de modes de vie plus simples, des gens embrassant des visions du monde détachées des préoccupations du courant dominant urbain. Elle est une spectatrice de l’invisible.

Actuellement en lice pour quatre Oscars pour «Nomadland», l’écrivain, réalisateur, monteur et producteur d’origine chinoise a mis au point une méthode artisanale pour mouler la vérité émotionnelle dans une fiction à la fois simple et émouvante. Sa curiosité pour les autres est la touche dorée pas si secrète.

Il n’y a pas de processus de casting traditionnel impliqué, surtout pas pour ses deux premiers efforts – «Songs My Brothers Taught Me» en 2015 et «The Rider» en 2017 – dont les histoires proviennent d’individus sur leurs orbites de vie inimitables.

Ancré sur une compréhension empathique, Zhao cultive les relations. La cinéaste, en apprenant à les connaître, découvre l’essence de ses sujets, qui deviendront plus tard des acteurs pour la première fois, et guide leurs expériences vécues dans un récit dramatique. Le résultat est scénarisé mais la matière première est un fait. Il y a une redécouverte personnelle pour les hommes et les femmes à l’écran alors qu’ils s’interprètent dans les versions fabriquées par Zhao de leurs réalités. LIRE L’HISTOIRE COMPLÈTE

