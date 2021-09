Dans une soirée qui s’est transformée en matinée, Carlos Vargas a écrasé Gustavo Molina

MEXIQUE – L’énorme tempête qui a frappé la ville de Ciudad Madera, Chihuahua dimanche soir, a obligé Carlos Vargas et le reste des protagonistes de la soirée du panneau d’affichage attrayant qui a eu lieu au stade Emilio Portillo, à se battre le lendemain matin.

C’est ainsi que le temps l’a forcé à passer du soir à une matinée de boxe attrayante, ce qui n’a pas empêché Carlos Vargas de sauter lundi matin pour remporter une victoire écrasante sur Gustavo “Gusano” Molina, qui a été mis hors circulation par TKO. dans le premier épisode d’un combat en huit rounds sur l’échelle des super poids plume.

Et c’est que le jeune boxeur représenté par le promoteur Vicente Ruiz, titulaire des Promotions R-33, est sorti prêt à tout risquer pour tout afin d’obtenir une victoire lucide sur sa terre et devant son peuple, et avec un comportement agressif et précis. frapper a réussi à maîtriser son adversaire, qui à la suite d’une combinaison précise de droite et de gauche au visage et au foie est tombé effondré. Pain a tenté de le rejoindre, mais l’arbitre, se rendant compte des dégâts, l’a déclaré hors de combat.

A cette victoire, Carlos Vargas Jaques a ajouté sa douzième victoire dans le domaine des salaires, dont 10 au titre du “chloroforme pur”, sans connaître la défaite.

Carlos Zaleta ajoute la victoire par KO

Dans le duel semi-star, le Chihuahua Carlos Zaleta a été traitable en soumettant par KO Hidalgo Ali Rodríguez, qu’il a mis hors de circulation après lui avoir infligé d’énormes punitions au visage et au corps, alors que le deuxième chapitre de la bagarre était sur le point de se conclure. convenu de huit chapitres en poids mouche.