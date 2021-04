Dans une torsion sur un tweet

L’administration a déjà été interrogée sur les gifles aveugles de lois draconiennes d’incarcération, et même sur un journaliste pour avoir dénoncé l’état pathétique du programme de repas de midi dans un quartier.

Les considérations qui pèsent sur l’esprit de l’administration de l’Uttar Pradesh alors que la deuxième vague de Covid fait rage sont difficiles à comprendre. La police d’État a estimé qu’il valait la peine de déposer un FIR contre un résident et, selon les médias, d’émettre un avis juridique exigeant que ladite personne comparaisse en personne devant la police – le tout pour avoir demandé de l’aide sur les réseaux sociaux pour organiser de l’oxygène pour un relatif.

Le FIR a été déposé en vertu des dispositions pertinentes des lois applicables en temps d’épidémie ainsi que du Code pénal indien (IPC). La police pense que cela visait à attiser la peur au milieu de la pandémie; Récemment, l’Inde a fait la une des journaux à l’échelle internationale en raison de pénuries d’éléments de santé essentiels, y compris l’oxygène médical.

Cependant, le fait est que la personne n’a fait aucune mention de Covid et n’a pas non plus allégué une pénurie. En outre, il existe de nombreuses conditions médicales non-Covid qui peuvent nécessiter un apport d’oxygène; même lorsqu’il n’y a pas d’exigence médicale, un profane pourrait toujours percevoir l’urgence de l’exigence. Ce sont des faits dont la police de l’UP a choisi de ne pas prendre connaissance.

Au lieu de cela, il a invoqué l’article 505 (1) (b) de l’IPC qui est utilisé pour inculper une personne qui «fait une déclaration, une rumeur ou un rapport avec l’intention de causer, ou qui est susceptible de causer, de craindre ou d’alarmer le public. , ou à toute partie du public par laquelle une personne peut être amenée à commettre une infraction contre l’État ou contre la tranquillité publique ».

Alors que l’administration de l’État, dans ses interactions avec la presse, a minimisé à plusieurs reprises les allégations de pénurie d’oxygène et d’autres articles essentiels, de nombreux reportages dans la presse écrite et télévisée au cours des deux derniers jours se sont concentrés sur les hôpitaux de l’État affirmant des pénuries; au moins un à Meerut, selon un reportage de la télévision India Today, avait une «demande des autorités hospitalières» de déplacer les patients de Covid-19 admis dans d’autres hôpitaux en raison de la diminution de la disponibilité de l’oxygène.

L’UP ayant maintenant reçu une importante cargaison d’oxygène et ayant mis en place un système de surveillance de l’oxygène en temps réel, la situation sur le terrain pourrait s’améliorer rapidement. Mais cela ne rend pas l’acte moins dur; il dépeint l’administration de l’État comme une administration qui ne tarde pas à attirer toute personne qui diffère de son récit. Cela pourrait avoir un effet négatif sur le suivi citoyen de la gouvernance et le signalement des véritables lacunes.

Gardez à l’esprit que la Haute Cour d’Allahabad a ordonné au gouvernement de l’État de signaler chaque jour les décès de Covid-19 à un huissier de justice, alors même que plusieurs reportages se sont concentrés sur les écarts entre les chiffres officiels des décès et les arrivées dans les crématoires / cimetières de l’État. . La positivité du test UP, estimée par covid19india.org, est passée de 2,1% le 1er avril à un sommet de 19% le 26 avril (ce chiffre est tombé à un peu moins de 16% le 28 avril) suggère que les tests sont inadéquats.

Dans ce contexte, se plaindre si lourdement d’une personne pour une publication sur les réseaux sociaux pourrait attiser le ressentiment du public. L’administration a déjà été interrogée sur les gifles aveugles de lois draconiennes d’incarcération, et même sur un journaliste pour avoir dénoncé l’état pathétique du programme de repas de midi dans un quartier.

