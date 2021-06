Dans Windows 11, nous pouvons installer des applications Android en dehors de la boutique Amazon

in

28/06/2021 à 20h38 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Windows 11 a été officiellement présenté jeudi dernier, lors d’un événement où nous avons pu assister à toutes les nouveautés que ce nouveau système d’exploitation allait nous offrir. Et sans aucun doute, l’une des fonctions les plus appréciées était la possibilité de trouver des applications Android via le Microsoft Store. Pour ce faire, nous aurions besoin d’installer le Boutique d’applications Amazon du magasin Microsoft, le site officiel où se trouvent de nombreuses applications Android dans Windows 11. Cependant, les utilisateurs avaient des doutes quant à savoir si nous pouvions installer des APK de sources inconnues, c’est-à-dire sans utiliser le magasin Amazon. Les utilisateurs aimeront la réponse à cette question.

C’est Miguel de Icaza, ingénieur chez Microsoft, qui a assuré via Twitter que Les applications Android peuvent également être installées sans avoir besoin de l’Amazon Appstore. De cette façon, tout indique que les utilisateurs pourront interagir avec des fichiers au format APK, qui, comme vous le savez, est le format dans lequel se trouvent les applications Android. Cependant, de Icaza n’a pas révélé la méthode, car elle nous est inconnue pour le moment.

Et c’est! – Miguel de Icaza (@migueldeicaza) 25 juin 2021

Pour assurer la compatibilité des applications Android sur Windows 11, Microsoft utilise la technologie de Pont Intel, étant capable d’exécuter des applications Android de manière native. Sachant cela, il nous suffit de savoir comment installer des applications sans utiliser la boutique Amazon. Cependant, savoir que ce sera possible a déjà rassuré de nombreux utilisateurs.

Windows 11 va commencer à arriver gratuitement à Noël cette année via une mise à jour. Cela arrivera progressivement et durera jusqu’en 2022. Vous pouvez entrer dans cet article où nous discutons des exigences nécessaires pour exécuter cette nouvelle version sur notre système.