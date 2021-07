Danse avant le repêchage : opération entre Memphis et Pelicans

Avec tous les yeux rivés sur les Jeux olympiques, la NBA commence à avancer la nuit du repêchage la nuit suivante de jeudi à vendredi et le début du marché des agents le 2 août. Et les premières pièces ont été placées par les New Orleans Pelicans et les Memphis Grizzlies.

Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), les deux franchises sont sur le point de conclure un accord qui enverra le centre lituanien Jonas Valanciunas de Memphis et les élections 17 et 51 du projet 2021 à La Nouvelle-Orléans par le centre néo-zélandais Steven Adams, le garde américain Eric Bledsoe et le 10e choix du premier tour cette année ainsi que le 40e du second, en plus d’un premier tour protégé du repêchage 2022 via les Lakers de Los Angeles (issu du transfert d’Anthony Davis).

Selon Chris Hayes (Yahoo Sports), Bledose ne devrait finalement pas rester à Memphis la saison prochaine.

Résumé de l’opération

Memphis reçoit :

Joueurs: Steven Adams (contrat d’un an pour 27 millions) et Eric Bledsoe (un an et 18,1 millions).

Choix: 10 et 14 du repêchage 2021 et un premier tour de 2022 via les Lakers (top-10 protégés).

La Nouvelle-Orléans reçoit :

Joueur: Jonas Valanciunas (contrat d’un an pour 14 millions).

Choix: 15 et 51 du repêchage 2021.

De cette façon, la franchise Louisiane crée de l’espace dans son plafond salarial (31 millions sont libérés) essayer de faire correspondre les offres qui parviennent à Lonzo Ball, qui a un qualifié pour l’année prochaine de 14,3 millions de dollars.

Ou avoir de la place pour trouver une base de remplacement. Kyle Lowry, qui met fin à son contrat cet été avec les Raptors de Toronto, est l’un des favoris. Les Pélicans s’efforcent également de retirer Josh Hart (agent libre restreint) de l’équipe : si Ball et Hart partent, la Nouvelle-Orléans aura jusqu’à 36 millions d’espace de cap. Si seul le premier part, 25.