« Danse avec les stars » a aidé JoJo Siwa à devenir « moins peur » d’elle-même

JoJo Siwa ne peut pas exprimer assez à quel point son passage sur Dancing With the Stars avec sa partenaire de danse Jenna Johnson a eu sur elle. La YouTubeuse a confié à Entertainment Tonight son expérience au concours de danse ABC alors qu’elle marchait sur le tapis rouge avec sa mère lors du concert iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle Ball vendredi.

« Ça me manque tellement, c’est en fait dingue », a déclaré Siwa lorsqu’on lui a demandé son retour à la vie après Danse avec les stars. « J’envoie un texto à Jenna tous les jours pour lui dire à quel point ça me manque. Je poste tous les jours à quel point ça me manque. C’était juste une si bonne expérience. » Alors que la star de Dance Moms pensait que son rôle dans le premier couple de danseurs homosexuels de la série aurait un impact positif sur les téléspectateurs, elle « n’avait aucune idée de ce que cela allait faire pour moi, personnellement ».

« J’ai l’impression d’être juste plus consciente de moi-même et j’ai l’impression d’avoir plus confiance en moi. J’ai l’impression d’avoir moins peur de moi-même », a déclaré Siwa, reconnaissant à Johnson de l’avoir aidée à embrasser son pouvoir intérieur et à l’aider à « sortir de [her] shell. » L’avocat LGBTQ + a plaisanté: « Je suis encore sorti! La seconde fois. »

Siwa et Johnson étaient l’équipe la mieux notée de la saison 30, se qualifiant jusqu’à la finale et étant favorisée pour gagner par beaucoup. Cependant, les deux ont fini finalistes de la saison après qu’Iman Shumpert et sa partenaire professionnelle, Daniella Karagach, aient finalement remporté le trophée Mirrorball, l’emportant également sur Amanda Kloots et Alan Bersten et Cody Rigsby et Cheryl Burke. La mère de Siwa, Jessalynn Siwa, a déclaré à ET qu’elle était « incroyablement fière, tous les soirs » de regarder sa fille, qualifiant l’expérience d' »incroyable ».

Alors que Siwa devient une personnalité publique de la communauté LGBTQ+ après son coming out en janvier dernier, Jessalynn a déclaré qu’elle adorait voir sa fille aborder un nouveau chapitre de sa vie. « C’est tout nouveau pour moi et je l’embrasse simplement avec tout ce que je peux faire », a-t-elle poursuivi. « Je veux juste que JoJo soit heureuse et je veux qu’elle sache que je l’aime inconditionnellement et je suis excité pour ça. »