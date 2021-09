Danse avec les stars a-t-il trébuché avec la partition de JoJo Siwa lors de la première de la saison 30 ?

in

Pour être tout à fait juste, il faut regarder la performance de JoJo Siwa avec un peu de compréhension. Après tout, c’est Jenna Johnson qui a fait une erreur, pas Siwa, et le concurrent devrait-il être pénalisé lorsque son partenaire de danse professionnel a une erreur ? De plus, Siwa a réussi à aider son partenaire sans même manquer un battement dans la performance, ce qui mérite un certain crédit. Peut-être pas assez pour les grands honneurs de la soirée, mais je classerais quand même sa première performance de Danse avec les stars dans le Top 3 de la soirée. Encore une fois, elle danse depuis qu’elle est petite, alors peut-être que cela pourrait aussi être envisagé?