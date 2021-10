Dancing With the Stars célèbre lundi les chansons du film Grease, et aucun hommage au film ne serait complet sans l’une de ses stars. Olivia Newton-John, qui a joué Sandy dans le film, fera une apparition spéciale au cours de l’épisode. Les producteurs de Dancing With the Stars ont également trouvé deux autres stars importantes de Grease pour regarder les 11 duos restants danser sur des chansons du film.

« Olivia Newton-John fera une apparition surprise dans l’émission de lundi, pour soutenir les couples concurrents qui danseront sur la musique de son rôle emblématique au cinéma », a déclaré un représentant de DWTS à E! News dimanche, gâchant la surprise. ABC a précédemment annoncé que Frankie Avalon et Didi Conn seraient également dans la salle de bal. Conn a joué Frenchie dans le film, tandis qu’Avalon a joué le Teen Angel. Avalon interprétera « Beauty School Dropout » pendant l’émission.

L’apparition de Newton-John dans la série sera une surprise bienvenue pour les fans de longue date qui suivent sa bataille contre le cancer. En 2017, elle a révélé que son cancer du sein était réapparu pour la troisième fois et avait métastasé dans le bas du dos. Lors d’une apparition dans l’émission australienne The Morning Show en février, la chanteuse de 73 ans a déclaré qu’elle allait bien. « Je suis juste très, très heureux d’être ici, d’aller bien et de me concentrer sur le [Olivia Newton-John] Fonds de la Fondation », a-t-elle déclaré à l’époque.

Son combat contre le cancer ne l’a pas empêchée d’assister aux réunions de Grease. En décembre 2019, elle a même rejoint Travolta pour une tournée « Meet N Grease » en Floride, où ils ont assisté à des projections du film. Ce n’est pas non plus la première apparition de Newton-John sur DWTS. En 2015, elle était juge invitée pour un épisode de la saison 21 aux côtés de la danseuse professionnelle Julianne Hough. En 2016, Hough a joué Sandy dans Fox’s Grease: Live spécial.

L’émission DWTS de lundi présentera la majorité des chansons de Grease, dont « Sandy », « You’re The One That I Want », « Summer Nights », « Greased Lightnin » et « Hopelessly Devoted to You ». Amanda Kloots et Alan Bernsten pourront danser sur « Beauty School Dropout ». L’olympienne Suni Lee et Sasha Farber danseront un charleston sur « Born to Hand Jive ». Les autres candidats célèbres restants sont Jimmie Allen, Melanie C, Melora Hardin, Olivia Jade, Mike « The Miz » Mizanin, Kenya Moore, Cody Rigsby, Iman Shumpert et JoJo Siwa. L’épisode démarre à 20 h HE sur ABC.