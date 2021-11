Danse avec les stars : Amanda Kloots rend hommage à Nick Cordero avec une routine

https://www.youtube.com/watch?v=p_kx-cIRF3Q

Amanda Kloots a honoré Nick Cordero avec sa dernière performance de Dancing With The Stars, laissant tout le monde refouler ses larmes.

La personnalité de la télévision, 39 ans, et son partenaire Alan Bersten, 27 ans, ont reçu une note parfaite pour leur routine contemporaine émotionnelle, dans laquelle ils ont dansé sur une reprise de Live Your Life, le morceau de son défunt mari.

Parlant de l’importance que la piste était devenue pour le couple dans les jours qui ont précédé la mort de Cordero, elle a rappelé les moments dévastateurs qu’elle passerait près de son lit d’hôpital l’été dernier, avant qu’il ne décède des complications dues au coronavirus.

« Pour moi, le pouvoir de tenir la main de quelqu’un est tellement, il n’y a rien de tel parce que vous savez que vous avez quelqu’un qui vous a », a-t-elle déclaré. «Je voulais juste qu’il sache que je l’avais.

«Nous avons joué à Live Your Life toute la journée et nous l’avons lentement laissé partir.

«Pour pouvoir mettre une belle danse sur l’une des chansons de mon mari, je ne sais pas s’il pourrait y avoir quelque chose de plus spécial ou significatif pour moi. Faisons cela pour tous ceux qui ont perdu quelqu’un et pour Nick.’

La performance d’Amanda a fait pleurer tout le monde (Photo : YouTube)

La routine a touché tout le monde, les juges faisant l’éloge de la performance de Kloots.

Le favori de Strictly Come Dancing, Bruno Tonioli, a déclaré: «Je suis sûr que vous avez touché le cœur de la nation.

« Ceci est au-delà de la critique. J’ai vécu quelque chose avec toi ce soir. Il est fier de toi et il te sourit.

Derek Hough a simplement accepté: « Je suis vraiment, vraiment heureux que vous ayez toujours ce moment. »

Nick est malheureusement décédé l’été dernier, Amanda confirmant la nouvelle (Photo: WireImage)

Cependant, le score parfait et la routine époustouflante n’étaient pas tout à fait suffisants pour assurer la sécurité de la mère d’un enfant, car elle a terminé dans les deux derniers avec Suni Lee.

Les juges ont voté à l’unanimité pour renvoyer la médaillée d’or olympique chez elle, aux côtés de sa partenaire professionnelle, Sasha Farber.

Kloots et Cordero se sont rencontrés en 2013 lorsqu’ils ont tous deux joué dans Bullets Over Broadway et ont partagé leur fils Elvis.

L’acteur de Broadway est tombé malade l’année dernière avec ce qu’ils pensaient initialement être une pneumonie et a été placé sous ventilateur peu de temps après avoir été transporté à l’hôpital.

Il a passé plus de trois mois à se faire soigner et sa jambe a été amputée après avoir souffert de caillots sanguins.

Le 6 juillet, Kloots a confirmé que son mari était décédé, écrivant sur Instagram : » Dieu a un autre ange au paradis maintenant. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré d’amour par sa famille, chantant et priant alors qu’il quittait doucement cette terre.

«Je suis incrédule et j’ai mal partout. Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer nos vies sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l’ami de tous, aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable.

«Il aimait sa famille et aimait être père et mari. Il va nous manquer à Elvis et à moi dans tout ce que nous faisons, tous les jours.

