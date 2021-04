Danse avec les stars Cheryl Burke s’excuse pour ses commentaires “ méchants ” sur son partenaire Ian Ziering

À l’écran, Cheryl Burke et Ian Ziering avaient été une très bonne équipe lors de la saison 4 de la série, qui a été diffusée en 2007. Les deux ont atteint les demi-finales ensemble, le duo a finalement atterri à la quatrième place. sur le spectacle. Mais même une quatrième place n’a pas suffi à conduire Burke à de bons souvenirs de cette saison de Dancing with the Stars. Des années plus tard, Burke a été invité à prendre le téléphone et à appeler Ziering pendant le podcast, et nous devrons attendre de voir s’il y a plus à raconter.