Danse avec les stars, Cody Rigsby est testé positif au COVID-19

Cody Rigsby raccroche ses chaussures de spin – pour l’instant, du moins.

Le jeudi sept. Le 30 septembre, l’instructeur Peloton et le concurrent de Dancing With the Stars ont partagé qu’il avait récemment été testé positif pour COVID-19. Dans une publication sur Instagram, il a déclaré qu’il était complètement vacciné mais qu’il avait contracté un coronavirus pour la deuxième fois cette année.

“J’ai des symptômes très légers : congestion, un petit mal de tête, toux”, a déclaré Cody. “Mais par rapport à quand j’ai eu COVID plus tôt cette année, c’est la nuit et le jour, donc ça doit être le vaccin et les anticorps qui fonctionnent – ​​nous en sommes très reconnaissants.”

En ce qui concerne sa participation à l’émission ABC, Cody a déclaré que c’était toujours en suspens: “Nous essayons toujours de comprendre cela en ce moment, alors soyez patient avec cette réponse.”

Dans sa légende, Cody a noté qu’il “prendrait une pause” du travail, ajoutant: “J’apprécie tout votre soutien et je serai de retour dès que je serai prêt.”

Avant cette semaine, Body était associé à un pro de la danse Cheryl Burke. Cependant, en sept. Le 26, elle a partagé qu’elle avait reçu un test positif et que son état devenait “progressivement pire”.