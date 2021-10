‘Danse avec les stars’ coupe une autre célébrité lors d’une soirée d’horreur

Danse avec les stars mettait en vedette les candidats vêtus de leurs looks les plus horribles, et ce ne serait pas un épisode d’Halloween sans un facteur de choc. À la fin de la soirée d’Halloween du concours ABC, une célébrité a reçu la botte. En fin de compte, il s’agissait soit de l’olympienne Suni Lee, soit de la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, qui se sont retrouvées dans les deux derniers. Les juges ont ensuite partagé qui ils voulaient sauver, choisissant à l’unanimité de garder Lee pendant une semaine supplémentaire et de renvoyer ensuite Moore chez lui.

L’élimination de Moore intervient une semaine après que DWTS ait présenté l’une des sorties les plus choquantes de la saison. A la fin de la soirée Grease de l’émission, Olivia Jade Giannulli et Melanie C se sont retrouvées dans les deux derniers. Les juges étaient divisés dans leur décision sur qui sauver, avec Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli votant pour sauver Mel C tandis que Derek Hough a voté pour sauver Giannulli. Comme il y avait une scission, la décision a été laissée au juge en chef, Len Goodman. Il a voté pour sauver Giannulli, renvoyant la chanteuse des Spice Girls chez elle.

Après son élimination, Mel C a parlé aux journalistes de son expérience sur DWTS. Elle a expliqué qu’elle avait le cœur brisé par son élimination car elle avait l’impression qu’elle resterait plus longtemps dans la compétition. Le chanteur a déclaré, selon Page Six, « Je suis vraiment, vraiment déçu, absolument vidé. Nous ne voulions tout simplement pas rentrer à la maison à ce stade. Nous avons vraiment pensé et espéré que nous aurions un peu plus de temps dans la compétition. » Son partenaire, Gleb Savchenko, a également été déçu par le résultat. Mais, il a admis que la compétition cette saison est de haut niveau, expliquant: « Tout le monde est incroyable. Le niveau de danse, la chorégraphie, la production est hors de ce monde, surtout cette saison. Je ne pense pas que nous ayons jamais avait un meilleur casting. Mais celui-ci [Chisholm] l’a tué. »

Même si elle a été éliminée, Mel C n’avait que de bonnes choses à dire sur son passage dans la série ABC. Elle a déclaré, tout en devenant un peu émue: « J’avais des attentes si élevées envers moi-même et j’avais l’impression que tout le monde avait des attentes très élevées envers moi. Cela m’a donc mis beaucoup de pression. » Mel C a poursuivi: « Chaque semaine, c’était vraiment, vraiment difficile d’aller là-bas. Je n’ai jamais dansé au mieux de mes capacités, mais je l’ai fait, vous savez? Je suis sorti et je l’ai fait, et je suis fier de moi-même pour ça. »