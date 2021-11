Si vous pouvez même le croire, la saison 30 de Danse avec les stars est à mi-chemin. Mais, il y a encore de nombreuses célébrités dans la compétition. Lundi soir, les fans ont dû dire au revoir à l’une de ces célébrités, puisque Mike « The Miz » Mizanin a été éliminé de la compétition.

Après que l’animatrice Tyra Banks a révélé les couples qui figuraient parmi les deux derniers, il appartenait aux juges – Carrie Ann Inaba, Len Goodman, Derek Hough et Bruno Tonioli – de décider qui réussirait à danser un autre jour. Elle a annoncé que Mizanin, avec sa partenaire Witney Carson, et JoJo Siwa, avec sa partenaire Jenna Johnson, figuraient parmi les deux derniers. Grâce à ses bons scores tout au long de la compétition, les juges ont voté à l’unanimité pour sauver Siwa.

Au cours des dernières semaines, les juges ont été tiraillés entre ceux qu’ils voulaient renvoyer chez eux. Cependant, lors de l’épisode diffusé le 25 octobre, ils étaient tous d’accord. À la fin de l’épisode, Banks a révélé que la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore et son partenaire, Brandon Armstrong, et l’olympienne Suni Lee et sa partenaire, Sasha Farber, figuraient parmi les deux derniers. Moore a réussi à échapper à l’élimination auparavant dans la compétition, mais sa chance a tourné cette nuit-là alors que tous les juges ont voté pour garder Lee.

Moore était, naturellement, navrée de son élimination. Un jour après son élimination, la star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour partager ses réflexions sur son temps dans la compétition. Selon Page Six, elle a posté des vidéos dans lesquelles on pouvait la voir essuyer des larmes lors d’un vol. Elle a sous-titré l’une des vidéos, « Tellement triste en ce moment. » Moore a eu des mots gentils et positifs à dire lors de l’émission de lundi, comme elle l’a dit à la fin de l’épisode, « Je veux juste vous dire merci beaucoup pour cette opportunité. C’est un rêve devenu réalité. Je vous aime les gars tellement de. »

Moore et Mizanin ont rejoint une liste croissante de célébrités qui ont également été éliminées de DWTS cette saison. Avant que la personnalité de Bravo ne tire sa révérence, Brian Austin Green, l’ancien célibataire Matt James, le chanteur des Spice Girls Mel C, la star de Cobra Kai Martin Kove et la star de Bling Empire Christine Chiu ont tous été éliminés de la compétition. Il reste encore de nombreuses personnes en lice pour le très convoité Mirrorball Trophy, notamment JoJo Siwa, Amanda Kloots et Iman Shumpert, qui ont toutes été en tête du classement au cours des deux dernières semaines. Pour voir qui le ramènera à la maison, vous devrez continuer à regarder DWTS. Le concours ABC est diffusé le lundi soir à 20 h HE.