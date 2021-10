‘Danse avec les stars’ JoJo Siwa et sa petite amie Kylie Prew auraient rompu

JoJo Siwa et sa petite amie Kylie Prew se sont séparés après moins d’un an de relation, rapporte Us Weekly. Après que les fans de Dancing With the Stars aient remarqué que Prew n’était pas dans le public en train de regarder Siwa jouer au milieu des remarques du YouTuber sur le fait de traverser une période difficile, un initié a déclaré au média que le jeune couple s’était en fait séparé.

« Certains [Dancing With the Stars] les acteurs sont au courant de la rupture », a révélé la source, affirmant que la séparation est survenue il y a environ deux semaines. « Kylie a cessé d’assister à l’émission, elle n’a donc pas été vue dans le public depuis leur séparation. JoJo se concentre sur la compétition et se donne à fond. Bien que ce soit une période difficile pour elle, elle gère DWTS de manière très professionnelle et garde toujours le sourire et se donne à 100%. Elle ne veut pas décevoir ses fans. »

Siwa, 18 ans, est depuis devenue proche de sa partenaire de danse Jenna Johnson, bien que l’initié ait déclaré que la pro de 27 ans n’avait « rien à voir » avec la rupture. « Jenna est comme une grande soeur pour [JoJo] », a expliqué la source. Siwa a déjà fait allusion à une période difficile de sa vie personnelle sur Instagram plus tôt ce mois-ci, en écrivant: « Cela a été une SEMAINE. Mon cerveau n’a jamais été aussi submergé/surchargé non seulement par le travail mais aussi par la vie personnelle. »

« Cette semaine de ma vie m’a tellement appris », a poursuivi l’alun de Dance Moms à l’époque. « Vivez l’instant présent. Souriez comme vous le pouvez. Tout ce qu’il faut pour être heureux, faites-le. … Même si cette semaine a été l’une des plus difficiles de ma vie pour tant de raisons différentes, elle a aussi été l’une des meilleures Je suis reconnaissant pour chaque fois que j’ai souri cette semaine et chaque fois que j’ai souri au cours des 18 dernières années. »

Siwa et Prew ont commencé à sortir ensemble en janvier 2021 et ont rendu public leur romance en février. Siwa s’est qualifiée de « la plus heureuse que j’aie jamais été » à l’époque, louant Prew comme « la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et la plus belle personne parfaite au monde ». Les deux deviendraient plus sérieux au fil du temps, Siwa révélant en août qu’ils avaient déjà échangé « Je t’aime ».