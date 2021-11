Danse avec les stars La saison 30 nomme un gagnant

Et le gagnant est …

Aimant Shumpert et Daniella Karagach! Lundi 22 novembre, le duo de danseurs a décroché le premier prix de la saison 30 de Danse avec les stars : le trophée tant convoité du Mirrorball. La paire n’était pas nécessairement le vainqueur attendu pour l’épisode final de ce soir, car la confrontation finale comportait une concurrence féroce. Nous faisons bien sûr référence aux rivaux d’Iman et Daniella Jojo siwa et Jenna Johnson Chmerkovskiy; Amanda Kloots et Alan Bersten; Cody Rigsby et Cheryl Burke.

Néanmoins, la grande victoire d’Iman est historique, puisque la star de We Got Love Teyana & Iman est le premier ancien joueur de la NBA à remporter le DWTS. Félicitations !!

Bien que cette saison ait été l’une des meilleures de Danse avec les stars, elle n’a pas été sans drame. Plus précisément, COVID-19 semblait être le plus grand défi pour la production, Rigsby et Burke ayant été testés positifs plus tôt dans la compétition et jugent Derek Hough se faire diagnostiquer le virus moins d’une semaine avant la finale.

« Je voulais que vous l’entendiez directement de moi », a déclaré Derek dans une vidéo Instagram le 16 novembre. « Même si j’ai été complètement vacciné, je viens d’être diagnostiqué avec un cas révolutionnaire de COVID … je me sens fort, mais je suis actuellement en train de suivre les conseils de professionnels de la santé. Je fais tout ce que je peux pour aller mieux aussi vite que possible. Je suis actuellement en quarantaine et je m’assurerai de vous tenir tous au courant de ce qui se passe. «